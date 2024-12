Meteo: Neve imminente, tra poco cadrà a quote sempre più basse, ecco dove

L’inverno è alle porte, pronto a svelare il suo aspetto più severo e affascinante con l’arrivo di intense nevicate che, nei giorni a venire, raggiungeranno quote sempre più basse in Italia. Questo fenomeno non solo muterà i paesaggi in autentici quadri in bianco e nero ma influenzerà anche la vita quotidiana di milioni di persone.

Già da Giovedì 19 Dicembre, le prime indicazioni si sono fatte sentire con nevi intense sull’arco alpino. Le valli di confine del Piemonte, della Valle d’Aosta, della Lombardia e dell’Alto Adige saranno le prime a indossare l’abito invernale. Tuttavia, è Venerdì 20 Dicembre che si attende il vero cambiamento: l’arrivo di un’ondata di aria fredda genererà un ciclone sul mar Tirreno, dando vita alla cosiddetta Tempesta del Solstizio.

Neve anche a bassa quota, previsioni dei prossimi giorni

Questo evento causerà un marcato peggioramento delle condizioni meteo con abbondanti precipitazioni soprattutto nelle regioni del Centro-Sud Italia. La tempesta non risparmierà nessuno: piogge torrenziali, venti forti e, soprattutto, nevicate copiose sono in vista.

Il calo delle temperature dovuto ai venti freddi settentrionali favorirà la caduta della neve sull’Appennino centro-settentrionale già oltre i 4/500 metri di quota. Non mancheranno episodi in cui la neve farà capolino anche in bassa collina. È necessario prestare particolare attenzione alle regioni come Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e alle zone interne del Lazio, dove il manto bianco potrebbe creare disagi ma anche scenari da cartolina.

Al Sud Italia la situazione non sarà da meno: su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria si attendono nevicate oltre gli 800/1000 metri. Il Solstizio d’Inverno del 21 Dicembre segnerà l’ultimo atto di questo primo assaggio invernale al Centro-Sud con fenomeni ancora a quote piuttosto basse prima di un miglioramento delle condizioni meteorologiche che sarà, però, solo temporaneo.

Infatti, già Domenica 22 Dicembre un nuovo fronte gelido proveniente dal nord Europa investirà l’Italia, portando nuovamente il rischio di nevicate fino in pianura nelle aree dell’orientale Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna durante la tarda serata o nottata. Questa nuova ondata fredda preannuncia una settimana natalizia caratterizzata da frequenti episodi nevosi sulle regioni del Centro-Sud fino a quote molto basse.

Queste previsioni sottolineano l’importanza per cittadini ed entità locali di prepararsi adeguatamente alla gestione degli inevitabili disagi causati dalle abbondanti precipitazioni nevose: dalla viabilità stradale alla sicurezza dei pedoni nei centri urbani, fino all’approvvigionamento dei beni primari nelle aree più isolate.

L’imminente arrivo della Tempesta del Solstizio rappresenta quindi non solo una sfida logistica ma offre anche l’opportunità unica di assistere allo spettacolo naturale offerto dalla copiosa caduta della neve che trasforma paesaggi urbani e rurali in scenari fiabeschi tipici delle festività natalizie.