Stanno per partire i laboratori creativi per bambini e le famiglie durante tutte le vacanze di Natale, ecco dove

La calda e magica atmosfera natalizia si respira a Roma grazie alle attività dello spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestita in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Vediamo dove si terranno i laboratori creativi in un posto magico della Capitale.

La magia del Natale si fa spazio tra le mura di Casina di Raffaello, un luogo dove l’arte e la creatività si fondono per dare vita a un’esperienza indimenticabile per bambini e famiglie. Dal 24 dicembre al 6 gennaio, questo spazio gestito dall’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, diventa il cuore pulsante delle festività natalizie con una serie di laboratori creativi e letture animate che promettono di incantare i più piccoli.

Nel dettaglio, il programma delle attività natalizie offre una varietà di esperienze che spaziano dalla manualità all’ascolto attivo. I laboratori proposti – Un regalo con il cuore, Magiche decorazioni, Un tondo in festa ed Epifania del binomio fantastico – sono pensati per stimolare la fantasia dei bambini attraverso il gioco e la creazione artistica. Ogni laboratorio è un viaggio alla scoperta della propria creatività: dal modellare l’argilla per realizzare decorazioni magiche da appendere nell’albero di Natale al giocare con forme e colori per trasformare semplici cerchi in oggetti sorprendenti.

Laboratori creativi per esplorare l’universo dei sentimenti

Un regalo con il cuore invita i partecipanti a esplorare l’universo dei sentimenti attraverso la creazione manuale. Utilizzando timbri colorati e forme diverse, ogni bambino potrà realizzare un cuore da donare a chi ama, trasmettendo così un messaggio d’affetto profondo.

Magiche decorazioni permette invece ai piccoli artisti di lavorare l’argilla per dar vita a piccoli tesori da portarsi a casa o regalare ai propri cari. Questa attività non solo celebra lo spirito del Natale ma incoraggia anche i bambini ad apprezzare il valore degli oggetti fatti a mano.

Un tondo in festa è un invito a guardare oltre le apparenze: partendo da semplici cerchi i bambini saranno guidati nella creazione di opere d’arte originali che stimolano immaginazione e pensiero laterale.

Epifania del binomio fantastico offre uno spazio dove realtà e fantasia si incontrano. Ispirandosi alle tecniche narrative di Gianni Rodari, i giovani partecipanti inventeranno storie incredibili che mescolano elementi quotidiani con quelli dell’immaginario collettivo.

Oltre ai laboratori creativi, Casina di Raffaello organizza letture animate basate su albi illustrati natalizi selezionati per immergere i bambini nelle atmosfere magiche tipiche delle festività. Queste sessioni hanno una durata inferiore rispetto ai laboratori ma sono altrettanto coinvolgenti grazie alla capacità narrativa degli animatori che sanno catturare l’attenzione dei più piccoli raccontando storie emozionanti legate al tema del Natale.

Il calendario di Natale alla Casina di Raffaello

Martedì 24 dicembre 2024

Ore 10.00 – Laboratorio Un regalo con il cuore (2-4 anni con 1 adulto accompagnatore)

Ore 11.30 – Laboratorio Un regalo con il cuore (4-6 anni, max 12 bambini)

Ore 12.30 – Natale da leggere, letture per tutte le età

Giovedì 26 dicembre 2024

Ore 10.00 – Laboratorio Un regalo con il cuore (2-4 anni, max 6 bambini + 6 adulti accompagnatori)

Ore 11.30 – Laboratorio Un regalo con il cuore (4-6 anni, max 12 bambini)

Ore 12.30 – Natale da leggere, letture per tutte le età

Ore 14.30 – Natale da leggere, letture per tutte le età

Ore 16.00 – Laboratorio Un regalo con il cuore (6-11 anni, max 14 bambini)

Martedì 31 dicembre 2024

Ore 10.00 – Laboratorio Magiche decorazioni (2-4 anni, max 6 bambini + 6 adulti accompagnatori)

Ore 11.30 – Laboratorio Un tondo in festa (4-6 anni, max 12 bambini)

Ore 12.30 – Natale da leggere, letture per tutte le età

Giovedì 2 gennaio 2025

Ore 10.00 – Laboratorio Magiche decorazioni (2-4 anni, max 6 bambini + 6 adulti accompagnatori)

Ore 11.30 – Laboratorio Un tondo in festa (4-6 anni, max 12 bambini)

Ore 12.30 – Natale da leggere, letture per tutte le età

Venerdì 3 gennaio 2025

Ore 10.00 – Laboratorio Magiche decorazioni (2-4 anni, max 6 bambini + 6 adulti accompagnatori)

Ore 11.30 – Laboratorio Un tondo in festa (4-6 anni, max 12 bambini)

Ore 12.30 – Natale da leggere, letture per tutte le età

Lunedì 6 gennaio 2025

Ore 10.00 – Laboratorio Magiche decorazioni (2-4 anni, max 6 bambini + 6 adulti accompagnatori)

Ore 11.30 – Laboratorio Un tondo in festa (4-6 anni, max 12 bambini)

Ore 12.30 – Befana da leggere, letture per tutte le età

Ore 14.30 – Befana da leggere, letture per tutte le età

Ore 16.00 – Laboratorio Epifania del binomio fantastico (6-11 anni, max 14 bambini)

La prenotazione è obbligatoria ed è possibile effettuarla contattando il call center allo 060608; tutte le informazioni relative ai costi – 8€ per ciascun laboratorio (gratuito per l’adulto accompagnatore) e 3€ sia per adulti che bambini alle letture – orari dettagliati delle attività sono disponibili sul sito ufficiale www.casinadiraffaello.it così come sulle pagine social dedicate.