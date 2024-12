Capodanno con spettacolo di fuochi d’artificio da record e droni laser, ecco dove

Un Capodanno indimenticabile con uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio e droni laser. Ecco dove ci sarà .

Con questi ambiziosi preparativi in corso, Ras Al Khaimah si appresta non solo ad accogliere il nuovo anno ma anche a consolidarsi come destinazione privilegiata per celebrare eventi memorabili su scala globale.

L’emirato di Ras Al Khaimah è in fermento per i preparativi dell’evento che promette di essere uno dei più spettacolari festeggiamenti di Capodanno al mondo. Con l’intento di superare i limiti dell’innovazione e della creatività, quest’anno l’emirato mira a stabilire nuovi GUINNESS WORLD RECORDS™ con un incredibile spettacolo intitolato “Our Story in the Sky”.

La celebrazione, che durerà 15 minuti, sarà il più lungo spettacolo mai realizzato per il Capodanno a Ras Al Khaimah. Diviso in tre atti, lo show trae ispirazione dalla bellezza naturale, dal ricco patrimonio e dalla vibrante cultura della regione. Il culmine dei festeggiamenti vedrà un’impressionante esibizione di fuochi d’artificio e droni laser che illumineranno il cielo notturno alla mezzanotte, offrendo agli spettatori un’esperienza davvero memorabile.

Capodanno da record

Dopo aver stabilito due GUINNESS WORLD RECORDS™ lo scorso anno con la “più lunga catena di fuochi d’artificio galleggianti acquatici” e il “più lungo spettacolo di droni in linea retta”, l’emirato punta ora a superarsi ancora una volta. L’utilizzo innovativo dei droni combinato alla tecnologia laser permetterà la creazione nel cielo di simboli iconici che rappresentano il patrimonio naturale e culturale di Ras Al Khaimah.

Lo scenario scelto per questo evento senza precedenti è lo splendido lungomare che collega Marjan Island ad Al Hamra Village. Gli organizzatori dello show – SKYMAGIC per le esibizioni con droni e Fireworks by Grucci per i fuochi d’artificio – sono leader mondiali nel loro settore e promettono una fusione perfetta tra pirotecnica avanzata e tecnologia all’avanguardia per narrare visivamente la storia dell’emirato.

Il RAK NYE Festival invita residenti e visitatori a partecipare ai festeggiamenti gratuiti, offrendo aree dedicate sia alle famiglie sia ai partecipanti singoli. La serata prevede intrattenimenti vari come musica dal vivo, attività dedicate ai bambini ed una vasta selezione di food truck. Sul palco si alterneranno artisti internazionalmente riconosciuti come l’artista rap arabo Mukhtaar, la Fahmil Khan Band con ritmi bollywoodiani ed un DJ internazionale garantendo così divertimento musicale adatto a tutti i gusti.

Per facilitare l’accessibilità all’evento sono state predisposte sei aree parcheggio gratuite capaci di accogliere oltre 20.000 veicoli. Per gli appassionati del campeggio è stata riservata un’area speciale presso Rams Parking dove sarà possibile usufruire gratuitamente delle strutture barbecue ed aree campeggio designate; caravan, camper e tende troveranno posto nell’apposita area parcheggio Dhayah. I visitatori interessati sono invitati a pre-registrare i propri veicoli sul sito web ufficiale www.raknye.com al fine di assicurarsi un accesso agevole all’evento ed evitare inconvenienti durante l’ingresso o l’uscita dall’area dedicata ai festeggiamenti.