E’ la città dei libri più bella del Nord Europa, letture con vista sui fiordi

Una vera e propria booktown, o meglio città dei libri, si trova in Nord Europa ed è una chicca meravigliosa con vista sui fiordi

Le booktown, o città dei libri, rappresentano un fenomeno culturale affascinante che negli ultimi decenni ha preso piede in diverse parti del mondo. Queste località si distinguono per la loro elevata concentrazione di librerie, spesso situate in piccoli centri storici o rurali, trasformando interi paesi in veri e propri paradisi per gli amanti della lettura. L’idea di base è quella di rivitalizzare aree meno conosciute o in declino economico attraverso il potere della cultura e del commercio dei libri.

Hay-on-Wye, nel Galles, è considerata la pioniera delle booktowns: da quando Richard Booth ha aperto la sua prima libreria negli anni ’60, il villaggio è diventato un punto di riferimento internazionale per bibliofili e turisti culturali. Oltre a promuovere l’amore per i libri e la lettura, le città dei libri offrono una nuova vita a edifici storici spesso trascurati, convertendoli in accoglienti caffè letterari, boutique del libro e spazi espositivi. Eventi come festival letterari e letture pubbliche animano le strade di queste cittadine durante tutto l’anno, attirando visitatori da ogni angolo del globo. L’impatto sul turismo locale è tangibile: alberghi, ristoranti e altri servizi prosperano grazie all’afflusso costante di ospiti.

L’esempio di Hay-on-Wye ha ispirato molte altre località a seguire questa strada verso la rinascita culturale ed economica. Oggi esistono booktowns in numerosi paesi tra cui Italia, Norvegia, Belgio e Corea del Sud. Ogni città dei libri ha il suo carattere unico ma tutte condividono lo stesso spirito: quello di creare una comunità globale che celebra il piacere della lettura e preserva il patrimonio letterario mondiale per le future generazioni.

Mundal, la Booktown norvegese

Mundal, situata nel cuore della Norvegia, è una destinazione che sembra uscita direttamente da una favola per gli amanti dei libri. Conosciuta come The Norwegian Booktown, questa piccola e incantevole cittadina si trova nella pittoresca regione di Fjærland, dove i fiordi incontrano le montagne in uno degli scenari naturali più mozzafiato del paese. La particolarità di Mundal risiede nelle sue numerose librerie e negozi di libri usati che si snodano lungo le strade tranquille del paese, trasformando ogni angolo in un paradiso letterario a cielo aperto.

La storia di Mundal come città dei libri ha inizio nel 1995, quando l’idea innovativa di convertire un piccolo villaggio norvegese in un centro culturale dedicato alla letteratura prese forma. Da allora, la cittadina ha attirato visitatori da tutto il mondo, desiderosi di esplorare i suoi tesori nascosti tra scaffali polverosi e pile di volumi dimenticati. Qui ci sono 150.000 libri di tutte le categorie, è possibile trovare edizioni rare e fuori catalogo accanto a bestseller contemporanei, opere locali in lingua norvegese e una vasta selezione di titoli internazionali.

La Norwegian Book Town a Fjærland ora conta circa 2,5 miglia di scaffali, pieni di libri, in una varietà di edifici abbandonati: dalle sale d’attesa dei traghetti, alle stalle e alle banche locali, all’ufficio postale e al negozio di alimentari. Oltre a prendersi cura dei libri, l’idea era anche quella di preservare i vecchi edifici, questo rende alcuni negozi piuttosto eccezionali e caratteristici. Aperto tutti i giorni da maggio a settembre, è possibile acquistare libri online tutto l’anno.

Oltre alla ricchezza delle sue offerte letterarie, Mundal affascina anche per il suo contesto naturale unico. I visitatori possono alternare la ricerca del libro perfetto con escursioni tra i panorami mozzafiato dei fiordi o passeggiate nei vicini sentieri montani. Inoltre, la cittadina ospita eventi culturali legati al mondo dei libri durante tutto l’anno, inclusa la famosa “Fiera del Libro” estiva che attira appassionati da ogni angolo del globo.

L’atmosfera tranquilla e ispiratrice di Mundal rende questa cittadina non solo un luogo ideale per gli amanti della lettura ma anche uno spazio dove l’arte della narrazione si intreccia indissolubilmente con la bellezza naturale circostante. Visitare The Norwegian Booktown significa immergersi in un’avventura letteraria senza tempo dove ogni libro aperto è una porta verso mondi nuovi ed esplorazioni senza fine.