Chi li incontra a Natale si mette paura, ma la verità è un’altra: sono personaggi magici

A Natale in questo luogo d’Italia si possono incontrare dei personaggi paurosi, ma la verità nasconde una storia speciale

Il Natale è una festa che affonda le sue radici in tradizioni secolari, celebrata con grande fervore in Italia, dove il calore umano e la convivialità si fondono in un’atmosfera magica. Tra i riti più sentiti spicca l’allestimento del presepe, arte che vede ogni famiglia impegnata nella creazione di scenari sempre più dettagliati e suggestivi, rappresentando non solo la natività ma interi paesaggi di vita quotidiana. Altrettanto importante è l’abete natalizio, adornato con luci e colori che illuminano le case.

La vigilia di Natale si celebra con la cena della Vigilia, momento di incontro dove piatti tradizionali come il baccalà e i vari tipi di verdure all’agro accompagnano racconti di vecchie storie familiari, rinnovando il senso di appartenenza e continuità generazionale. Queste usanze, insieme alla messa di mezzanotte che riunisce le comunità nel ricordo della nascita di Gesù, tessono il ricco mosaico delle tradizioni natalizie italiane, un patrimonio culturale vivo che ogni anno si rinnova nell’intimità delle case come nei luoghi pubblici decorati a festa.

Hai mai incontrato i Krampus?

I Krampus sono figure mitologiche profondamente radicate nelle tradizioni natalizie del Trentino e di altre regioni alpine. Queste creature, spesso descritte come demoni o spiriti malvagi, hanno origini antiche che si perdono nella notte dei tempi, mescolandosi con le leggende e i miti pagani pre-cristiani. Secondo la tradizione, i Krampus accompagnano San Nicola durante la notte tra il 5 e il 6 dicembre, visitando le case per premiare i bambini buoni e punire quelli cattivi. A differenza di San Nicola, che dona dolci e regali ai bambini meritevoli, i Krampus portano con sé catene, campanacci e una sorta di verga o frusta per spaventare o simbolicamente punire coloro che non si sono comportati bene.

La presenza dei Krampus nel folklore trentino è testimoniata da numerosi eventi e parate che si svolgono in questo periodo dell’anno. Durante queste manifestazioni, uomini del luogo indossano costumi spaventosi fatti di pellicce scure, maschere demoniache con corna gigantesche e portano catene o campanacci per creare un frastuono assordante. Queste parate sono diventate attrazioni turistiche molto popolari che attirano visitatori da tutta Italia e dall’estero, desiderosi di assistere a questa singolare espressione della cultura alpina.

Per chi fosse interessato a vivere l’esperienza dell’incontro con i Krampus in Trentino, è consigliabile informarsi sui vari eventi organizzati nei diversi paesi della regione durante il periodo dell’Avvento. Ogni località ha le proprie peculiarità nella celebrazione di questa tradizione: alcune possono offrire una versione più folkloristica ed enfatizzare gli aspetti ludici della leggenda dei Krampus; altre potrebbero concentrarsi sul carattere più intimidatorio e spettacolare delle parate notturne.

Curiosamente, nonostante l’aspetto terrificante dei Krampus possa sembrare in contrasto con lo spirito festoso del Natale, esso rappresenta un importante elemento del patrimonio culturale trentino. La dualità tra bene (San Nicola) e male (Krampus) riflette antiche credenze sulla necessità dell’esistenza degli opposti nell’universo: un messaggio che va oltre la paura per insegnare l’importanza delle buone azioni durante tutto l’anno.

Prossime sfilate dei Krampus in Trentino:

Lavarone, 21 dicembre 2024 alle ore 17.00 – presso i mercatini di Natale

Schio, 22 dicembre 2024 – sfilata dei Krampus per le vie del paese

Pieve Tesino, 29 dicembre 2024 alle ore 18.00 – presso il piazzale nord delle scuola