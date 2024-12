Capodanno con freddo e neve, le anticipazioni e ipotesi meteo per fine anno

Meteo di Capodanno: secondo l’esperto de ilmeteo.it l’ipotesi è che sia freddo e nevoso, le previsioni anticipate

Le prime anticipazioni meteo per il periodo di Capodanno indicano un cambio di scenario significativo rispetto agli anni passati: il 2024 si chiuderà e il 2025 inizierà sotto il segno del freddo e delle precipitazioni, anche sotto forma di neve, su diverse regioni italiane. Questa previsione emerge dall’ultimo aggiornamento dei Centri di Calcolo, che prospetta una situazione climatica particolarmente dinamica, come non si registrava da tempo.

Il contesto meteorologico europeo vedrà due principali protagonisti contrapporsi: da un lato le correnti fredde provenienti dal Nord Europa, dall’altro una serie di cicloni pronti a colpire l’Europa occidentale e parte del bacino del Mediterraneo. Il primo attore in scena sarà il grande freddo. Gli ultimi giorni del 2024 saranno caratterizzati dall’irruzione di aria gelida dal Nord Europa che potrebbe portare a un crollo verticale delle temperature ben al di sotto delle medie stagionali.

La spiegazione dell’esperto

La mappa climatica evidenzia come questa ondata di freddo possa essere solo l’inizio di una fase ancora più complessa e articolata. Infatti, tra la fine dell’anno in corso e i primissimi giorni del nuovo anno, si prevede che una serie di vortici depressionari possano approfondirsi sul bacino del Mediterraneo. Questa situazione darà vita a vere e proprie ondate di maltempo con abbondanti precipitazioni su molte regioni italiane.

L’Italia si troverà così in una sorta di manovra a tenaglia: stretta tra le basse temperature da una parte e le perturbazioni dall’altra. In questo contesto meteorologico particolarmente instabile, la possibilità che la neve faccia la sua comparsa fino a quote molto basse o addirittura in pianura diventa concreta. Tutto dipenderà dalla posizione esatta dei minimi depressionari che si formeranno verso fine dicembre e dalle correnti d’aria fredda coinvolte nel fenomeno.

Questa configurazione atmosferica non è frequente per il periodo considerato ed è proprio per questo motivo che gli esperti sottolineano l’importanza della situazione attuale. La dinamicità prevista per gli ultimi giorni dell’anno rappresenta un elemento da non sottovalutare sia per i preparativi delle festività sia per eventuali spostamenti legati al periodo vacanziero.

Le implicazioni possono essere molteplici: dalla necessità per gli enti locali ed i gestori delle infrastrutture viarie ad attuare piani preventivi contro il gelo e la neve alla possibilità che le condizioni meteo influenzino negativamente i tradizionali festeggiamenti all’aperto previsti per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Inoltre, sebbene moltissime persone possano gioire alla vista della neve durante le festività natalizie rendendo tutto più magico ed atmosferico, è fondamentale ricordarsi degli aspetti pratici legati alla sicurezza stradale ed alla mobilità urbana ed extraurbana durante questi eventuali episodi nevosi.