Anticipazioni Il Paradiso: svolta per Enrico, finalmente una buona notizia – viagginews.com

Novità nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Nei prossimi episodi ci sarà una svolta che riguarderà Enrico, per lui ci saranno buone notizie.

Negli appuntamenti precedenti dello sceneggiato italiano, Enrico ha avuto un ruolo fondamentale per Umberto, aiutandolo nel gestire e affrontare la difficile questione riguardo le precarie condizioni di salute della contessa. Brancaccio/Proietti è tornato nelle vesti di medico e ha accettato di aiutare Guarnieri nel cercare di capire come poter curare Adelaide.

Enrico ha studiato la cartella clinica della contessa in modo approfondito. Dopo averla visitata, l’uomo è riuscito a trovare una soluzione per risolvere i problemi al cuore di Adelaide, stabilendo che l’unico modo per intervenire era una delicata operazione chirurgica al cuore. Nel frattempo, il magazziniere ha dovuto affrontare anche i suoi problemi familiari, legati all’atteso processo che lo vede come testimone. Le anticipazioni de Il paradiso delle signore dal 14 al 18 aprile raccontano che per Enrico ci sarà una svolta grazie a Umberto, una bella notizia per lui e la sua famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntate 14-18 aprile: Umberto aiuta Enrico

Gli spoiler dei nuovi episodi de Il paradiso delle signore, in onda dal 14 al 18 aprile, raccontano che Enrico verrà a sapere la data di inizio del processo che lo vedrà testimone. Una notizia che aspettava da molto tempo, ma che lo vedrà agitato e pensieroso. Vista la situazione, il padre di Marta deciderà di andare incontro al medico e fargli una proposta importante.

Il commendatore, infatti, deciderà di intervenire e non stare a guardare. Umberto proporrà ad Enrico di trasferirsi a villa Guarnieri con la figlia, in questo modo i due potranno stare in un luogo sicuro. Il medico accetterà la proposta del suocero e poterà con sé la piccola Anita, che continuerà ad avere un atteggiamento di freddezza e distacco nei confronti di Marta.

Marta non riuscirà a nascondere il suo malessere nel vedere come il rapporto con la bambina si sia incrinato, ma continuerà a sperare che le cose ritornino come prima, ritrovando quella complicità iniziale che parrebbe scomparsa. Probabilmente, vivere sotto lo stesso tetto aiuterà la piccola Anita ad avere fiducia nei confronti della compagna del padre.

Per quanto riguarda le altre trame, le anticipazioni della soap opera rivelano che Rosa soffre per Marcello. La giornalista si sfogherà con l’amica Elvira, ammettendo di provare dei sentimenti per Barbieri e che questa lontananza la fa soffrire. Marcello, nel frattempo, sarà concentrato sulle condizioni di Adelaide post operatorie.