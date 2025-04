Che Dio ci Aiuti 8, dov’è finita Suor Costanza? “Tornerà”, ecco quando la rivedremo

Nella serie tv Che Dio Ci Aiuti 8 manca un personaggio amatissimo: Suor Costanza. Quando torna?

L’8a stagione di Che Dio Ci Aiuti è una storia nuova che ha visto l’introduzione di altrettanti personaggi, più freschi. Dai ragazzi al Direttore della casa-famiglia – quest’ultimo interpretato da Giovanni Scifoni – infine lei, veterana della fiction e, adesso, indiscusso pilastro, Suor Azzurra (Francesca Chillemi).

Presente fin dagli inizi, si è evoluta: da giovane ragazza viziata ma con un cuore fragile a paladina dei più deboli e bisognosi. Tuttavia mancano all’appello altre due figure centrali ovvero Suor Angela e Suor Costanza. In verità già apparse nel corso delle puntate, seppur sporadicamente.

Entrambe una volta sola e, proprio per questo motivo, il pubblico comincia a chiedersi quando ritorneranno. Specialmente Valeria Fabrizi, l’anima della serie. Divertente, ironica e dolce, ormai i telespettatori nutrono un grande amore nei suoi confronti. Infatti non si vede l’ora di ritrovarla nei paraggi de La Casa del Sorriso.

Che Dio ci Aiuti 8, finalmente Suor Costanza! Ecco quando torna

Come anzidetto, Suor Costanza è comparsa una sola volta, precisamente episodio 5, dal titolo La Vita che Vorrei. Una gita a Roma per incontrare il Papa – speranza risultata vana, in un secondo momento, poiché si è trattato di un equivoco, un caso di omonimia. Tuttavia il revival con Azzurra ha risvegliato bellissimi ricordi.

Il Convento, le storiche coinquiline, tante avventure vissute insieme – anche molto dolore, come la morte di Guido e il piccolo Davide. Un pezzo del proprio passato che ritorna, seppur per breve tempo. Dopo l’ultima incursione, qualcuno ritiene possa ricomparire nell’ottava puntata. Naturalmente, la certezza si avrà solo durante la messa in onda.

Qualora fosse confermata questa ipotesi, potremmo ammirare nuovamente Suor Costanza fra un paio di settimane circa. Non si conosce il numero delle sue apparizioni in questa 8a stagione ma, si spera, non sia l’ultima volta. L’attrice, nei mesi precedenti, aveva dichiarato quanto fosse stato difficile spingere affinché tornasse a Che Dio ci Aiuti.

Le sue parole a La Vita in Diretta: “Non ci sarei dovuta essere. L’avevano completamente eliminata perché ho una certa età. Mi sono battuta per Suor Costanza, io non mollo“. I fan non potranno mai ringraziarla abbastanza. Un personaggio che rappresenta la comicità e leggerezza, come avrebbe potuto scomparire?

Nel frattempo resta in convento, ma farà capolino molto presto. Chissà quale altra occasione la porterà a Roma perché faccia visita alla casa-famiglia – ormai la conoscono (e adorano) tutti. Un’emozione abbracciarla nuovamente, confidando in una presenza fissa per un’eventuale 9a stagione?