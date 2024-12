A Natale festeggia…il terrore! L’esperienza paurosa per i grinch più accaniti

Per un Natale alternativo e soprattutto con brividi di terrore, ecco dove festeggiare con l’esperienza paurosa per veri grinch

Se è vero che a Natale tutti sono alla ricerca delle esperienze più magiche e legate alle festività, chi l’ha detto che non sia possibile fare anche un giro in un luogo carico di brivido? ecco l’esperienza giusta!

Durante il periodo natalizio, il London Dungeon si trasforma, offrendo un’esperienza unica ai suoi visitatori. Lontano dalle tradizionali celebrazioni, propone una celebrazione del terrore che promette di essere indimenticabile. A partire dal 13 dicembre, l’attrazione diventa il palcoscenico di una versione macabra delle festività, invitando tutti a “Festeggia il terrore di Natale”.

Un ingresso in un mondo di terrore

I visitatori del London Dungeon saranno accolti da una scena che ricorda un incubo vittoriano, con una replica putrefatta di un banchetto natalizio che potrebbe far rabbrividire persino Jack lo Squartatore. Questa visione distopica è solo l’inizio di un viaggio attraverso le vicende storiche più oscure di Londra, promettendo un’esperienza ricca di brividi e sorprese.

L’invito a vivere un Natale fuori dall’ordinario è rivolto a tutti, da amici a famiglie, che possono esplorare le orribili delizie offerte dal London Dungeon. Le storie del passato di Londra si fondono con lo spirito natalizio, creando un contrasto affascinante tra la gioia delle feste e l’orrore delle narrazioni.

Dopo l’esplorazione delle attrazioni, i visitatori possono rilassarsi nella Taverna del Dungeon, gustando cocktail festivi come il “Salem on the Rocks” o il “Rippers Revenge”. Per i più giovani, sono disponibili opzioni analcoliche altrettanto intriganti, permettendo a tutti di godere di un momento di pausa.

Il biglietto “Festive Screams & Spirits” include l’ingresso al London Dungeon e una selezione di cocktail natalizi, offrendo un’esperienza completa a un prezzo a partire da 32.50 sterline. Questa proposta rappresenta un’alternativa originale per chi cerca qualcosa di diverso dalle solite celebrazioni natalizie.

Il London Dungeon dimostra la sua capacità di reinventarsi, adattandosi alle occasioni speciali senza perdere l’atmosfera oscura ed enigmatica che lo contraddistingue. “Festeggia il terrore di Natale” è l’appuntamento imperdibile per chi cerca emozioni forti senza rinunciare allo spirito delle feste.