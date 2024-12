Frogmore Cottage, cosa non sapevamo del nido inglese di Harry e Meghan

Frogmore Cottage è stato il nido inglese della coppia Harry e Meghan, prima del trasferimento in USA. Ecco qualche curiosità inedita

Frogmore Cottage, situato all’interno del pittoresco dominio di Windsor, ha rappresentato per un breve periodo la dimora inglese del Duca e della Duchessa di Sussex, Harry e Meghan. Questa residenza storica, dono della Regina Elisabetta II alla coppia in occasione del loro matrimonio nel 2018, è immersa in un contesto ricco di verde e storia, offrendo una cornice idilliaca lontana dall’occhio pubblico.

Nonostante la sua apparente tranquillità, Frogmore Cottage è stato al centro dell’attenzione mediatica a causa delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, finanziati in parte con fondi pubblici. Queste polemiche hanno preceduto la decisione dei Sussex di allontanarsi dalla vita reale britannica per trasferirsi negli Stati Uniti alla ricerca di maggiore privacy e indipendenza. La loro permanenza a Frogmore Cottage è stata quindi caratterizzata da momenti altalenanti: se da un lato ha simboleggiato l’inizio della loro vita coniugale e l’arrivo del loro primo figlio Archie, dall’altro ha segnato le premesse delle tensioni che avrebbero poi portato alla famosa “Megxit”.

Nonostante il trasferimento oltreoceano, Harry e Meghan hanno mantenuto il cottage come residenza ufficiale nel Regno Unito fino al 2020, quando hanno restituito le chiavi dopo aver rimborsato integralmente i costi dei lavori di ristrutturazione. La storia di Frogmore Cottage si intreccia così indissolubilmente con quella dei suoi più recenti inquilini reali, testimoniando una fase significativa ma transitoria della loro vita insieme prima dell’avventura americana.

Frogmore House e i suoi giardini

La punta di diamante di queste residenze dei reali inglesi, situati nell’Home Park del Castello di Windsor, sono la Frogmore House e i giardini di Frogmore House; questi sono sono stati un’attrazione duratura per i monarchi e le loro famiglie da quando la casa fu acquistata dalla regina Charlotte nel 1790.

Frogmore House fu costruita nel 1684. Divenne residenza reale nel 1792 quando fu acquistata dalla moglie di Giorgio III, la regina Carlotta. Situati nell’Home Park del Castello di Windsor, i giardini di Frogmore House sono stati un’attrazione duratura per i monarchi e le loro famiglie da quando la casa fu acquistata dalla regina Charlotte nel 1790.

Nel cuore dell’Home Park del Castello di Windsor, i giardini di Frogmore House si stagliano come un gioiello di storia e bellezza naturale, avvolti in un’aura di regalità che perdura da secoli. La loro origine risale al 1684, anno in cui fu eretta Frogmore House, ma solo nel 1790 la loro storia si intrecciò indissolubilmente con quella della monarchia britannica. Fu in quell’anno che la regina Charlotte, consorte di Giorgio III, pose gli occhi su questa dimora e decise di farla sua. Acquistandola due anni dopo, nel 1792, trasformò non solo la residenza ma anche i suoi estesi giardini in un rifugio privato per la famiglia reale.

Da allora, Frogmore House e i suoi giardini sono diventati una tappa obbligata per monarchi e membri della famiglia reale che cercavano una fuga dalla vita pubblica senza allontanarsi troppo dalla residenza ufficiale a Windsor. Questo luogo ha visto passeggiare tra i suoi sentieri generazioni di reali, ognuna lasciando il proprio segno sia nella gestione dei terreni sia nell’atmosfera che vi si respira.

I giardini stessi sono un capolavoro paesaggistico che riflette l’amore e l’attenzione dedicati nel corso degli anni alla loro cura. Con ogni stagione che passa, offrono uno spettacolo diverso: dai colori vivaci delle fioriture primaverili al placido verde estivo; dall’esplosione autunnale dei rossi e dei gialli fino alla quiete innevata dell’inverno. Sono questi cambiamenti continui a rendere i giardini di Frogmore House non solo una testimonianza della storia reale britannica ma anche un simbolo della perpetua rinascita della natura.

Frogmore Cottage, la casa di Harry e Meghan

Frogmore Cottage, che fa parte di questa magica residenza reale e per un periodo la casa dei duchi di Sussex Harry e Megha, in realtà non si chiamava così: era precedentemente noto come Double Garden Cottage. Nella foto d’archivio che pubblichiamo, l’edificio ha un grande comignolo in mattoni, un bovindo sulla destra e un portico con motivo a spina di pesce nel tetto.