Natale e Capodanno nella storia: festeggiare come i De’ Medici nel cuore della Val D’Orcia

Natale e Capodanno in un luogo ricco di storia e di grande charme: festeggiare come i De’ Medici nel cuore della Val D’Orcia

Nel cuore pulsante della Toscana, dove le colline si dipanano in un tessuto di colori vivaci e la storia sembra respirare attraverso le pietre secolari, sorge un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, permettendo ai suoi ospiti di immergersi in un’atmosfera d’altri tempi.

Parliamo del Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat, una perla incastonata nella Val d’Orcia che offre l’opportunità di festeggiare le ricorrenze più magiche dell’anno immersi nel lusso e nella tradizione dei De’ Medici.

La residenza di Ferdinando de’ Medici si veste a festa

Questo elegante palazzo rinascimentale, che fu residenza di Ferdinando I de’ Medici, si erge maestoso tra le dolci colline toscane, offrendo viste mozzafiato e un’esperienza senza tempo. La storia del termalismo si fonde con la bellezza dei paesaggi circostanti e con le vicine sorgenti naturali già apprezzate da romani ed etruschi per creare un contesto unico al mondo.

Per Natale, Fonteverde propone un soggiorno speciale di due notti che promette relax e riscoperta delle tradizioni. Ogni mattina inizia con una colazione ricca di prodotti locali selezionati per esaltare i sapori autentici della terra toscana. Il giorno di Natale diventa l’occasione per celebrare insieme al Gran Buffet Lunch presso il Ristorante Ferdinando I, dove gli chef danno libero sfogo alla loro creatività culinaria interpretando i classici sapori natalizi con eleganza e innovazione.

Il relax è la parola chiave che guida ogni aspetto del soggiorno: gli ospiti sono invitati a lasciarsi coccolare dal Percorso Bioaquam con idromassaggi panoramici all’aperto, dall’Itinerario Etrusco che ripercorre antiche pratiche benessere e dalla Piscina Lux riscaldata. Per arricchire ulteriormente l’esperienza termale è possibile concedersi trattamenti esclusivi come il massaggio ambra e tè nero o il Rasul – antico rituale etrusco-romano che combina i benefici purificanti del fango termale con quelli rigeneranti delle argille senesi.

L’accoglienza dell’anno nuovo segue lo stesso spirito magnificente: Fonteverde invita a salutare il 2025 con un soggiorno di quattro notti culminante nel Gran Galà di Capodanno. Questa serata indimenticabile prevede aperitivo seguito da una cena di gala durante la quale ogni portata racconta una storia fatta di gusto ed eccellenza. Il brindisi a mezzanotte apre le porte alla musica dal vivo in una celebrazione gioiosa dell’inizio del nuovo anno.

Il risveglio dopo la notte festosa è dolce grazie al percorso Salus per Aquam pensato per rigenerarsi completamente attraverso acque termali benefiche; mentre trattamenti esclusivi come il rituale con fango termale aromatico o il massaggio anti-stress al piede promettono benessere profondo ed energia rinnovata per affrontare l’inizio dell’anno nuovo.

Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat non è solo una destinazione vacanziera; è un viaggio attraverso tempo e tradizioni dove ogni dettaglio parla della magnificenza dei De’ Medici. Un luogo dove festeggiare significa immergersi completamente nella bellezza senza tempo della Val d’Orcia, facendo propria quella sensazione di nobiltà spirituale che solo questi luoghi sanno regalare.