Come fa un aereo in ritardo ad arrivare comunque in orario? Lo spiega un ex pilota

Un ex pilota rivela il modo in cui le compagnie aeree arrivano in orario anche se i voli impiegano più tempo.

In un contesto in cui la puntualità è spesso vista come un indicatore di efficienza, le compagnie aeree hanno sviluppato un metodo astuto per preservare una reputazione impeccabile di fronte ai loro passeggeri.

Nonostante un allungamento dei tempi di volo rispetto al passato, un numero sempre maggiore di voli riesce a sorprendere arrivando in anticipo o perfettamente in linea con l’orario previsto. Questa situazione ha sollevato interrogativi, ai quali Chad Kendall, ex pilota e ora docente di aviazione, ha offerto spiegazioni dettagliate al quotidiano The Sun.

La strategia delle compagnie aeree

Kendall ha rivelato che il trucco utilizzato dalle compagnie aeree consiste nel rivedere gli orari di volo. Secondo i dati del Bureau of Transportation Statistics degli USA, si è notato un incremento dei ritardi al momento della partenza, un prolungamento dei tempi di rullaggio e un aumento della durata dei voli in aria. Nonostante ciò, paradossalmente, si osserva una riduzione dei casi di arrivo in ritardo rispetto all’orario programmato.

Le compagnie, infatti, hanno scelto di allungare i tempi di volo previsti ben oltre l’effettivo aumento della loro durata, permettendo così di gestire meglio gli imprevisti e di garantire arrivi puntuali o addirittura anticipati, migliorando l’esperienza dei passeggeri.

L’adozione di questa pratica offre numerosi vantaggi alle compagnie aeree. Il Dipartimento dei trasporti statunitense considera un volo puntuale se arriva entro 15 minuti dall’orario programmato. Grazie a questa “margine” aggiuntiva, le compagnie riescono facilmente a rientrare in questo intervallo, ottimizzando così la loro performance.

Patrick Smith, pilota esperto e autore, ha evidenziato come ai piloti venga fornito un orario di arrivo basato sulle condizioni meteo e sul traffico aereo attesi, che spesso precede quello comunicato ai passeggeri. Questa differenza tra gli orari comunicati e quelli effettivamente previsti dalle squadre di volo consente alle compagnie una maggiore flessibilità operativa, senza intaccare la percezione di affidabilità da parte dei viaggiatori.