Sembra il treno di Harry Potter ma è il più esclusivo della Scozia, da restare a bocca aperta

Se il treno più famoso della Scozia è quello del film Harry Potter, ce n’è uno davvero incredibile: lusso e panorami mozzafiato

La Scozia, con i suoi paesaggi mozzafiato e la ricca storia che permea ogni angolo di questa terra magica, si rivela una destinazione da sogno per viaggiatori di ogni tipo, indipendentemente dalla stagione. Questo paese del Regno Unito affascina con la sua natura selvaggia e incontaminata, dove montagne imponenti si fondono con laghi misteriosi e valli incantate.

Tra le mete più celebri sotto il profilo turistico spiccano senza dubbio il lago di Loch Ness, avvolto nella leggenda del suo famoso mostro e circondato da un paesaggio che sembra uscito direttamente da una favola. Non meno suggestivo è l‘Isola di Skye, nota per le sue coste frastagliate, le cascate nascoste e i panorami mozzafiato che hanno ispirato artisti e poeti attraverso i secoli.

Scozia, bellezza e storia da scoprire

Edimburgo, la capitale, è un gioiello architettonico che racchiude storie millenarie tra le sue strette viuzze medievali. Il suo castello imponente domina la città dall’alto di un’antica roccia vulcanica offrendo una vista senza pari sui tetti rossi e sui parchi verdi sottostanti. Durante il mese di agosto, Edimburgo si trasforma ospitando uno dei festival artistici più grandi al mondo: il Fringe Festival.

Verso nord si estende invece l’affascinante regione delle Highlands scozzesi: terre selvagge dove natura ed elementi si incontrano in uno spettacolo grandioso. Qui si possono esplorare antichi castelli come quello di Eilean Donan – probabilmente uno dei più fotografati della Scozia – o avventurarsi lungo la North Coast 500, una delle strade panoramiche più belle al mondo.

Ogni stagione in Scozia ha il suo fascino particolare: l’autunno tinge i paesaggi di caldi colori arancioni e rossi; l’inverno avvolge tutto in un silenzio magico sotto un manto nevoso; la primavera risveglia la vita con esplosioni floreali sorprendenti; mentre l’estate offre giornate lunghe e luminose ideali per esplorare questo incredibile angolo del pianeta. La Scozia non è solo una meta da visitare, è un’esperienza da vivere intensamente tutto l’anno attraverso le sue leggende ancestrali, i suoi panorami indimenticabili e l’accoglienza calorosa della sua gente.

La Scozia è anche la patria del famoso maghetto Harry Potter, protagonista della saga di JK Rowling che ha dato vita a libri e film da record. Ricordate il famoso treno che porta Harry ed i suoi amici alla scuola di magia? Il treno esiste, ma quello che vi presentiamo oggi è un treno davvero esclusivo, un modo unico di scoprire la bellezza della Scozia.

Treno Royal Scotsman, prezzi e orari

Viaggiare sul Royal Scotsman è un’esperienza che trascende il semplice spostamento da un luogo all’altro, trasformandosi in un viaggio indimenticabile attraverso i paesaggi mozzafiato della Scozia. Questo treno di lusso offre ai suoi passeggeri la possibilità di immergersi in un mondo di eleganza e comfort, mentre scorrono davanti ai loro occhi le verdi vallate, i castelli antichi e le coste selvagge che caratterizzano il paesaggio scozzese. Il Royal Scotsman dispone di cabine finemente arredate, ristoranti che servono piatti gourmet preparati con i migliori ingredienti locali e carrozze panoramiche che permettono di godere appieno delle vedute spettacolari.

I viaggi sul Royal Scotsman sono pensati per coloro che cercano un’esperienza esclusiva e intima, dato che il treno può ospitare al massimo 36 passeggeri. Questa limitata capacità contribuisce a creare un’atmosfera accogliente e personale, permettendo agli ospiti di godere del massimo comfort e attenzione. Le partenze sono programmate principalmente tra aprile e ottobre, periodo durante il quale la Scozia si mostra nella sua piena bellezza naturale.

Per quanto riguarda i prezzi, questi variano a seconda dell’itinerario scelto e della durata del viaggio. Gli itinerari possono variare da brevi escursioni di due o tre notti fino a viaggi più lunghi di sette notti. I prezzi partono generalmente da circa 3.000 sterline per persona per i tour più brevi, arrivando fino a oltre 10.000 sterline per le esperienze più lunghe ed esclusive. Ogni viaggio include alloggio in cabine private con bagno annesso, tutti i pasti a bordo preparati da chef rinomati, bevande selezionate (inclusi vini pregiati), escursioni guidate ed entertainment serale.

Prenotare un posto sul Royal Scotsman richiede pianificazione anticipata data la popolarità dell’esperienza e il numero limitato di posti disponibili su ogni viaggio. È consigliabile consultare direttamente il sito ufficiale o rivolgersi ad agenzie specializzate in viaggi di lusso per scoprire gli itinerari dettagliati disponibili e scegliere quello più adatto alle proprie aspettative ed esigenze.