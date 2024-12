Il Natale Disney è una vero magico mondo invernale: attrazioni imperdibili

Il magico Natale Disney quest’anno fa sognare grandi e piccoli: dove la magia delle feste ci fa sentire più vicini che mai

La magia del Natale ha il potere unico di avvicinare le persone, creando momenti indimenticabili e riscaldando i cuori con il suo spirito festoso. Quest’anno, Disneyland Paris si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie invernali per ospitare l’evento “Il Magico Natale Disney“, promettendo di offrire esperienze magiche che faranno sentire grandi e piccini più vicini che mai.

Immaginate di passeggiare tra le strade scintillanti di Disneyland Paris, dove ogni angolo è adornato a festa per celebrare il periodo più gioioso dell’anno. Al centro della piazza troneggia un imponente albero di Natale alto 24 metri, illuminato a giorno e sera, pronto a far brillare gli occhi dei visitatori con la sua maestosa presenza.

A Natale la magia Disney si moltiplica

Durante questo periodo speciale, non solo avrete l’opportunità di ammirare le decorazioni natalizie e vivere la magia della neve anche se artificiale, ma potrete anche partecipare alla “Sfavillante Parata Natalizia di Topolino!“, una parata che vedrà sfilare i vostri personaggi Disney preferiti in un corteo allegro e colorato. La parata si terrà due volte al giorno per garantire che nessuno si perda questo spettacolo gioioso.

Uno degli highlight dell’evento sarà senza dubbio lo spettacolo musicale “Let’s Sing Christmas!“, dove Topolino, Minnie e altri amati personaggi Disney vi inviteranno a cantare insieme canzoni natalizie in uno spirito di comunione festiva. E quando il sole tramonta, preparatevi ad essere incantati dalla Disney Electrical Sky Parade: una sfilata luminosa nel cielo notturno sopra il Castello della Bella Addormentata nel Bosco che culminerà con lo spettacolo notturno “Disney Illuminations“. È importante ricordare che quest’ultimo sarà temporaneamente sostituito dallo show “Disney loves Notre-Dame de Paris” fino al 14 dicembre 2024.

Ma cosa sarebbe il Natale senza l’opportunità di incontrare Babbo Natale? A Disneyland Paris avrete la possibilità non solo di vedere i vostri personaggi preferiti vestiti a tema natalizio ma anche di incontrare Babbo Natale in persona! Immaginate la gioia nei volti dei bambini mentre scambiano auguri con lui o gli consegnano la loro letterina.

Per chi cerca un’esperienza ancora più personalizzata con i personaggi Disney, saranno organizzati incontri speciali in tre diverse location del parco: Town Square per divertirsi con Topolino e i suoi amici; Central Plaza per chi sogna un incontro magico con le Principesse Disney; o il Cortile del Castello per salutare la Principessa Aurora e il Principe Filippo. Questi momenti speciali saranno disponibili una volta al giorno.