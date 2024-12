Se viaggi per le feste, attenzione ai regali: potrebbero non arrivare a destinazione

Se viaggi per le feste fai attenzione: i tuoi regali potrebbero non arrivare a destinazione e aver perso soldi inutilmente

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, molti si preparano a viaggiare verso destinazioni domestiche e internazionali per riunirsi con familiari e amici.

Tuttavia, chi sceglie di volare portando con sé solo il bagaglio a mano per evitare costi aggiuntivi dovrebbe prestare particolare attenzione ai regali che intende trasportare. Alcuni oggetti e cibi potrebbero infatti non essere ammessi in cabina e rischierebbero di essere confiscati e non poter quindi viaggiare con il turista.

Viaggiare con questi prodotti, a cosa fare attenzione

La scelta dei regali da portare in aereo richiede una pianificazione accurata. Prodotti alimentari come formaggi, specialmente quelli a latte crudo, sono soggetti a restrizioni severe in numerosi paesi tra cui Stati Uniti, Australia e Canada. Questo perché le normative sanitarie di queste nazioni impongono limitazioni all’importazione di determinati alimenti per prevenire il rischio di malattie trasmissibili attraverso prodotti non pastorizzati.

Un esempio emblematico è quello della Kinder Sorpresa: amatissimo dai bambini europei, questo cioccolato contenente una piccola sorpresa al suo interno è severamente vietato negli Stati Uniti dove può comportare multe salate fino a 2.500 dollari. La ragione? La legge americana proibisce la vendita di qualsiasi dolce che contenga un “oggetto non commestibile” al suo interno.

Anche il foie gras entra nella lista dei prodotti banditi da alcuni paesi come Germania, Austria e Regno Unito che hanno leggi contro l’alimentazione forzata degli animali. Pertanto, se avevate pensato di deliziare i vostri cari con questa prelibatezza francese durante le feste natalizie, sarebbe meglio ripensarci o informarsi accuratamente sulle normative del paese di destinazione.

Quando si tratta invece di alcolici, profumi e cosmetici la situazione diventa più complessa. Sebbene questi articoli siano generalmente accettati nel bagaglio a mano, esistono limitazioni specifiche sulla quantità che può essere trasportata ed è sempre consigliabile acquistare tali prodotti nei duty free dopo aver superato i controlli sicurezza per evitare spiacevoli inconvenienti alla dogana.

Per quanto riguarda marmellate, miele e salse spalmabili – dono tipico delle festività – ricordiamo che possono essere portate solo se contenute in recipienti inferiori ai 100 ml seguendo la normativa sui liquidi nel bagaglio a mano. E’ consigliabile evitare alimenti con odori forti o che potrebbero macchiare il bagaglio. Alcuni paesi hanno restrizioni sull’importazione di prodotti freschi, quindi informati sulle normative del paese di destinazione.

Infine un avviso ai genitori o zii intenzionati ad acquistare giocattoli come pistole o spade: anche questi possono essere considerati oggetti proibiti poiché potrebbero essere interpretati come strumento d’intimidazione o arma vera dagli addetti alla sicurezza dell’aeroporto. L’uso di droni è generalmente vietato a bordo e potrebbe essere soggetto a restrizioni anche a terra, mentre alcuni strumenti musicali potrebbero richiedere una documentazione specifica o essere trasportati in stiva.

Viaggiando durante le festività natalizie è fondamentale informarsi preventivamente sulle politiche delle compagnie aeree e sulle leggi dei paesi destinatari riguardanti il trasporto dei regali nel bagaglio a mano per evitare brutte sorprese all’imbarco o alla dogana.