Perché è questo l’aeroporto più bello del mondo, premiato per l’anno 2024

L’Aeroporto più bello del mondo è lo Zayed International di Abu Dhabi. Ecco perché ha vinto il Prix Versailles 2024

Nel cuore degli Emirati Arabi Uniti, l’aeroporto internazionale Zayed di Abu Dhabi si erge come un faro di bellezza architettonica e innovazione sostenibile. Recentemente proclamato l’aeroporto più bello del mondo al Prix Versailles 2024, questo capolavoro moderno ha superato altri 400 contendenti per aggiudicarsi il titolo in una cerimonia tenutasi a Parigi.

La struttura a forma di X alta 50 metri massimizza efficacemente lo spazio disponibile, offrendo ai passeggeri un’esperienza senza pari in termini di comfort e accessibilità. L’utilizzo intelligente dei materiali sostenibili all’interno dell’edificio dimostra un impegno verso la riduzione dell’impatto ambientale attraverso la diminuzione dei consumi energetici e idrici.

Midfield Terminal, una meraviglia architettonica

Il Midfield Terminal, o Terminal A, è una meraviglia dell’architettura contemporanea. Progettato dal rinomato studio Kohn Pedersen Fox, il terminal si distingue per il suo tetto ondulato che non solo cattura lo sguardo ma funge anche da elemento funzionale imitando le dune del deserto circostante di Abu Dhabi. Questa caratteristica non è soltanto estetica; contribuisce significativamente alla riduzione del consumo energetico dell’edificio proiettando ombra e favorendo la ventilazione naturale.

Ogni angolo del terminal riflette gli elementi naturali distintivi di Abu Dhabi – mare, deserto, città e oasi – arricchiti da tocchi di design raffinati e riferimenti culturali che immergono i viaggiatori nella ricca eredità della regione. L’aeroporto diventa così non solo un punto di transito ma una vera e propria destinazione che celebra l’identità emiratina.

Tra le numerose installazioni artistiche presenti, spicca il Sana Al Nour: ispirata all’architettura islamica, questa opera d’arte pubblica tra le più grandi del Medio Oriente domina con la sua facciata in vetro alta 22 metri. Pesa oltre 100 tonnellate ed è strategicamente posizionata tra le aree arrivi e partenze per ottimizzare la filtrazione della luce naturale nei livelli inferiori ed enhanciare la circolazione dell’aria all’interno dell’aeroporto.

Inaugurato nel novembre 2023, lo Zayed International copre una superficie impressionante pari a tre quarti di milione di metri quadrati con una capacità annuale fino a 45 milioni di passeggeri. Tuttavia, grazie alla visione futuristica dei suoi progettisti Kohn Pedersen Fox, esiste già la possibilità di espansione fino ad accogliere fino a 80 milioni di passeggeri annualmente.

La cerimonia dei premi Prix Versailles tenutasi presso l’UNESCO ha visto sei aeroporti ricevere riconoscimenti specifici per interni ed esterni oltre ai premi generali “selezione mondiale”. Tra questi illustri vincitori figura anche lo Zayed International Airport come vincitore assoluto del premio complessivo per il 2024.

Questo trionfo non solo conferma lo status dello Zayed International come nuovo punto de riferimento globale nel campo dell’architettura aeroportuale ma rappresenta anche un omaggio alla visione degli Emirati Arabi di combinare estetica mozzafiato con pratiche sostenibili avanzate.