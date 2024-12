Natale con Italo treno: prenota un biglietto e partecipa al concorso, tanti premi in palio

Italo ha lanciato il concorso di Natale: scopri le tradizioni delle feste in Italia, e puoi vincere molti premi davvero speciali

Il periodo natalizio è alle porte e con esso la magia delle festività inizia a pervadere l’atmosfera. Quest’anno, Italo ha deciso di rendere il Natale ancora più indimenticabile lanciando un’iniziativa unica: il Concorso Christmas is + Magic.

Questa iniziativa è pensata per tutti coloro che amano viaggiare e sono affascinati dalla cultura italiana, offrendo l’opportunità di esplorare le tradizioni natalizie d’Italia in modo interattivo e ricco di premi.

Come partecipare al concorso

Il concorso è aperto esclusivamente agli Italo Più, i membri del programma fedeltà di Italo Treno. Per partecipare, è sufficiente accedere al sito dedicato e rispondere correttamente alle domande sulle tradizioni natalizie italiane. Questo non solo permette di accumulare punti ma anche di vincere ogni giorno premi davvero allettanti.

Tra i premi messi in palio ci sono Gift Card Italo da 10€, Coupon Sconto Flying Tiger Copenhagen da 5€, Biglietti Premio gratuiti e Accessi alle Lounge Italo Club. Questi premi offrono l’opportunità di vivere il Natale in modo ancora più magico, permettendo di acquistare biglietti o servizi offerti da Italo e di godersi momenti di relax prima della partenza.

Oltre ai premi giornalieri, Italo ha riservato una sorpresa finale esclusiva per tutti coloro che parteciperanno attivamente al concorso ogni giorno. Questo rappresenta un ulteriore incentivo a immergersi nelle tradizioni delle festività italiane e a arricchire il proprio bagaglio culturale.

Il Natale italiano è noto per le sue tradizioni uniche e variegate, che riflettono la ricca diversità culturale del paese. Dalle luminarie del Sud alle fiere natalizie del Nord, dalle specialità culinarie come il panettone e il torrone fino alle rappresentazioni viventi della natività, c’è sempre qualcosa di nuovo ed emozionante da scoprire.

Partecipare al Concorso Christmas is + Magic rappresenta anche un’ottima occasione per pianificare viaggi futuri alla scoperta delle località italiane più suggestive durante il periodo natalizio. Grazie ai premi offerti, come i biglietti gratuiti o gli sconti su future corse, visitare mercatini natalizi famosi o città adornate a festa diventa ancora più accessibile, permettendo di vivere appieno la magia del Natale italiano.