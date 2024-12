“Il turismo trentino cerca te”: aperta la raccolta candidature per la stagione invernale 2024/2025

Il turismo trentino cerca te è il titolo della campagna che apre ufficialmente la raccolta candidature per la stagione invernale 2024/2025

Alle porte della stagione invernale 2024/2025, il settore turistico trentino si prepara ad accogliere un numero sempre maggiore di visitatori, desiderosi di esplorare le meraviglie naturali e le attrazioni che questa regione ha da offrire. In questo contesto, l’Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento ha lanciato la campagna “Il turismo trentino cerca te!“, con l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda di personale qualificato nel settore.

La campagna rappresenta un’opportunità significativa sia per gli operatori turistici alla ricerca di personale sia per i professionisti del settore interessati a intraprendere o proseguire il proprio cammino professionale in Trentino. Le figure professionali richieste spaziano dalla cucina alla sala/bar e piani, dall’accoglienza al wellness, offrendo così una vasta gamma di opportunità lavorative.

Come partecipare alla campagna

L’iniziativa non solo mira a garantire un’esperienza indimenticabile ai turisti che scelgono il Trentino come destinazione delle proprie vacanze invernali ma anche ad attrarre sul territorio professionisti del settore in cerca non solo di una proposta lavorativa ma anche di un luogo dove poter sperimentare un nuovo progetto di vita e crescita professionale.

Per rispondere con efficacia sia alle esigenze dei lavoratori sia a quelle delle aziende del settore, quest’anno la campagna si arricchisce con nuove iniziative volte al reclutamento e alla selezione del personale. Tra queste spicca la possibilità per camerieri e cuochi con esperienza di candidarsi attraverso una campagna dedicata che prevede vitto e alloggio garantiti presso strutture ricettive partner dell’iniziativa.

I lavoratori interessati a partecipare alla campagna generale “Il turismo trentino cerca te!” possono farlo compilando il form disponibile sulla pagina dedicata al Turismo sul sito dell’Agenzia del Lavoro. Una volta inseriti nella lista dei disponibili al lavoro, verranno segnalati alle diverse strutture turistiche territoriali che sono alla ricerca di personale qualificato nei vari ambiti operativi.

Parallelamente, è stata avviata una specifica campagna provinciale e nazionale rivolta all’attrazione dei cuochi e camerieri qualificati disposti a trasferirsi per lavorare nelle strutture ricettive/alberghiere trentine che offrono possibilità d’alloggio. Anche in questo caso, i candidati possono presentare la propria candidatura tramite un form specifico presente sul sito dell’Agenzia del Lavoro.

Gli operatori turistici interessati ad assumere personale possono invece richiedere i profili professionali iscritti alle compagne compilando un semplice form disponibile sulla pagina dedicata dell’Agenzia del Lavoro. Saranno poi contattati dagli esperti dell’Agenzia per valutare insieme le modalità più efficaci per preselezionare ed inviare i candidati più idonei alle posizioni richieste.