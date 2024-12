Pattinare come Emily e Gabriel: la pista più esclusiva di Parigi è pronta per Natale

Pattinare come Emily e Gabriel a Natale è un sogno di molti fans: riapre la pista di pattinaggio sul ghiaccio più esclusiva di Parigi

“Emily in Paris“, la serie TV che ha catturato l’immaginazione di milioni di spettatori in tutto il mondo, si è rapidamente trasformata in un fenomeno culturale oltre che in un successo televisivo. La storia segue le avventure di Emily, una giovane americana che si trasferisce a Parigi per un’opportunità di lavoro, trovandosi immersa nelle sfide e nelle gioie della vita nella Ville Lumière. La serie, con la sua vivace rappresentazione della città e del suo stile di vita, ha suscitato un fascino quasi magnetico nei confronti della capitale francese, tanto da spingere numerosi fan a cercare le locations dove sono state girate le varie scene.

La ricerca delle locations da parte dei fans è diventata così intensa che sono nate vere e proprie guide online dedicate a mappare ogni angolo di Parigi mostrato in “Emily in Paris”. Queste guide offrono agli appassionati l’opportunità di pianificare itinerari personalizzati per seguire le orme di Emily attraverso la città. Da Place de l’Estrapade nel Quartiere Latino, dove si trova l’appartamento fittizio di Emily, fino ai pittoreschi caffè e boutique lungo laSenna frequentati dalla protagonista e dai suoi amici – ogni location contribuisce ad alimentare il sogno parigino che tanti desiderano vivere.

L’impatto culturale ed economico generato da “Emily in Paris” evidenzia come le narrazioni televisive possano influenzare non solo i nostri gusti estetici o le nostre scelte narrative ma anche il nostro comportamento turistico. La serie ha dimostrato come la forza delle storie ben raccontate possa ispirare ad esplorare nuovi luoghi o a rivedere con occhi diversi quelli già noti. In questo senso, “Emily in Paris” va oltre il semplice intrattenimento: diventa una finestra su culture e luoghi diversi, amatissima dal pubblico.

Tra le molte location ricercate dai fans di Emily, c’è senza dubbio la pista di pattinaggio sul ghiaccio dove Emily e Gabriel passano una serata romantica durante le feste di Natale. Una scena che ha fatto sognare i fans della serie, e che in tanti sognano di poter replicare. Ecco dove si trova.

La pista di pattinaggio che fa sognare i fans di Emily

L’Hotel Plaza Athénée di Parigi, con la sua facciata adornata da gerani rossi e le sue viste mozzafiato sulla Torre Eiffel, si trasforma ogni anno durante il periodo natalizio in un vero e proprio angolo di paradiso invernale. Tra le attrazioni più affascinanti che questo lussuoso hotel ha da offrire vi è senza dubbio la sua esclusiva pista di pattinaggio sul ghiaccio. Questo gioiello stagionale viene installato nel cortile interno dell’hotel, creando un ambiente magico dove gli ospiti possono vivere il piacere del pattinaggio in un contesto fiabesco. La pista diventa così non solo un luogo di svago ma anche uno scenario pittoresco che incanta i visitatori con la sua bellezza.

La fama della pista di pattinaggio dell’Hotel Plaza Athénée ha raggiunto livelli internazionali grazie anche alla serie “Emily in Paris”. In una delle scene più romantiche e indimenticabili della serie, vediamo infatti Emily e il suo fidanzato Gabriel danzare leggermente sui pattini, circondati dall’elegante atmosfera parigina che solo l’Hotel Plaza Athénée può offrire. Questo momento ha catturato l’immaginazione degli spettatori di tutto il mondo, rendendo la pista di pattinaggio ancora più desiderata come esperienza da vivere almeno una volta nella vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raphael Metivet (@raphaelmetivet)

Ogni anno, quando le festività natalizie si avvicinano, l’hotel si adopera per ricreare questa incantevole attrazione, prestando attenzione a ogni dettaglio per garantire ai suoi ospiti un’esperienza indimenticabile. Dalla qualità del ghiaccio alla scelta delle luci che adornano lo spazio circostante, tutto è pensato per immergere i visitatori in un sogno invernale senza eguali. Pattinare sulla pista dell’Hotel Plaza Athénée diventa così molto più che uno sport o un passatempo: è un viaggio nel cuore del Natale parigino, una tradizione amata tanto dai residenti quanto dai turisti provenienti da ogni angolo del globo.