Inizio di dicembre tra pioggia, freddo e neve: le previsioni di inizio settimana

Previsioni meteo di questa settimana di inizio dicembre: al via con pioggia e freddo che porta anche nevicate

Con l’avvicinarsi del mese di dicembre, il clima sembra non voler concedere tregua agli italiani. Questa settimana si preannuncia infatti ricca di eventi meteorologici significativi che vedranno protagonista un ciclone capace di portare piogge abbondanti e nevicate in alcune aree del Paese. A seguire, proprio in concomitanza con il weekend dell’Immacolata, è prevista un’irruzione di aria molto fredda proveniente dal Nord Europa.

La situazione meteo sta per subire una svolta decisiva nei prossimi giorni. L’apertura della cosiddetta “Porta Atlantica” permetterà alle perturbazioni atlantiche di raggiungere senza ostacoli il bacino del Mediterraneo e l’Italia, dando vita a fasi piovose intense. Questo fenomeno si verifica quando le condizioni atmosferiche sono favorevoli al trasporto delle masse d’aria umida dall’Oceano Atlantico verso il nostro Paese.

Dettagli sulla perturbazione

A partire da martedì 3 dicembre, la perturbazione entrerà in scena interessando principalmente il Nord Italia e la Toscana con precipitazioni diffuse che potranno trasformarsi in nevicate sulle Dolomiti oltre i 1000 metri di quota. Il ciclone si approfondirà nei giorni successivi – mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre – estendendo i suoi effetti sulle regioni centrali e meridionali dell’Italia nonché sulle due isole maggiori. Le piogge saranno intense e potrebbero essere accompagnate da temporali a causa dei contrasti termici tra le diverse masse d’aria e la temperatura ancora relativamente elevata dei mari per questo periodo dell’anno. Inoltre, è prevista la possibilità di nevicate oltre i 1400/1500 metri sulle montagne. Questo scenario meteorologico è dovuto alla formazione di un ciclone sui nostri mari nel corso della prossima settimana che porterà instabilità su gran parte del territorio nazionale.

Ma le sorprese non finiscono qui: l’ultimo aggiornamento indica un’imminente irruzione fredda durante il weekend dell’Immacolata. Una vasta depressione localizzata tra la Danimarca e la Svezia sembra pronta a dirigere verso l’Italia correnti d’aria fredda di origine polare attraverso il bacino del Mediterraneo. Questa situazione potrebbe innescare una fase acuta di maltempo su molte regioni italiane caratterizzata da precipitazioni diffuse ed un sensibile calo delle temperature.

Se questa previsione dovesse confermarsi, gli italiani dovranno prepararsi ad affrontare una settimana particolarmente impegnativa sotto il profilo meteorologico. Le abbondanti piogge potrebbero causare disagi soprattutto nelle zone più vulnerabili agli allagamenti mentre le basse temperature richiederanno adeguati accorgimenti per proteggersi dal freddo.

Gli esperti consigliano alla popolazione di tenersi aggiornati sugli sviluppi delle condizioni meteo attraverso i canali ufficiali e adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare al meglio questa fase climatica particolarmente intensa che caratterizzerà l’inizio del mese di dicembre nel nostro Paese.