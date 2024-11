Meteo, crollo delle temperature nel weekend e l’arrivo della neve. L’analisi di Sanò

Meteo, crollo termico anche di 10°C nel fine settimana, neve in collina al centro-sud. Le previsioni del weekend

L’Italia si appresta a vivere un fine settimana all’insegna del grande freddo, con un crollo termico che potrebbe raggiungere anche i 10°C in meno rispetto alle temperature attuali, soprattutto nelle regioni centro-meridionali. Un cambiamento drastico del clima che porterà neve fino in collina. Per comprendere meglio la situazione abbiamo consultato Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it.

Secondo le previsioni fornite da Sanò, l’irruzione di aria sempre più fredda sta già iniziando a farsi sentire sul territorio nazionale. “Nel corso della giornata il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni adriatiche e al Sud con precipitazioni via via più diffuse, anche sotto forma di temporale,” spiega l’esperto. La neve farà la sua comparsa già dai 1600 metri circa ma è previsto un abbassamento delle quote nevose entro sera grazie all’intensificarsi dei venti dai quadranti nord orientali.

Il nord Italia risparmiato dal maltempo

A differenza delle regioni adriatiche e del Sud, il Nord Italia sembra essere destinato a godere di condizioni meteorologiche più favorevoli. “Il Nord verrà saltato da questo peggioramento,” conferma Sanò. Infatti, si prevede un aumento della pressione che porterà a tempo stabile e maggiormente soleggiato rispetto al resto d’Italia.

Il weekend vedrà l’apice dell’ondata di maltempo causata dalla bassa pressione che attraverserà velocemente il Centro per poi dirigersi verso il Sud e infine la Grecia nella giornata di Domenica. Sabato sarà particolarmente colpito dalle precipitazioni: rovesci interesseranno le regioni adriatiche dalle Marche meridionali alla Puglia e molte zone del Sud peninsulare inclusa l’area messinese. “Dato il sensibile abbassamento termico,” aggiunge Sanò, “la neve scenderà a tratti copiosa sugli Appennini centrali sopra i 500 metri.” Le altre aree d’Italia godranno invece di sole.

La domenica manterrà uno scenario climatico diviso: instabilità persistente al Sud con nevicate sopra i 1300 metri circa su Puglia e basso Tirreno mentre le ultime nubi interesseranno Marche, Abruzzo e Molise senza grandi conseguenze. Nel resto d’Italia prevaleranno condizioni soleggiate eccetto per localizzate formazioni nebbiose in Pianura Padana.

Confermando le tendenze degli ultimi giorni, si prevede un marcato calo delle temperature soprattutto al Centro-Sud dove si potrebbe assistere a una perdita fino a 10°C rispetto ai valori attuali. Anche al Nord il caldo lascerà spazio a temperature più fredde specialmente durante la notte quando i valori torneranno ad avvicinarsi allo zero dopo giorni relativamente miti.