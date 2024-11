Il ristorante provenzale del pranzo di Emily e Gabriel che lascia tutti a bocca aperta

Il ristorante stellato dove Gabriel porta Emily in Provenza esiste davvero: come si chiama e dove si trova

“Emily in Paris”, la serie televisiva che ha debuttato sulla piattaforma Netflix nell’ottobre del 2020, è rapidamente diventata un fenomeno globale, attirando l’attenzione non solo per le vicende sentimentali e professionali della protagonista Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, ma anche per le incantevoli location parigine che fanno da sfondo alle sue avventure. Ambientata nella Ville Lumière, la serie offre agli spettatori un tour virtuale attraverso alcuni dei quartieri più iconici e pittoreschi di Parigi, trasformando la città stessa in un personaggio a pieno titolo.

Dalle scalinate di Montmartre alla maestosa Place de l’Estrapade nel Quartiere Latino, dove si trova l’appartamento di Emily; dallo sfarzoso Palais Garnier, teatro delle più eleganti rappresentazioni operistiche e balletti parigini, fino ai caffè nascosti e ai mercati all’aperto brulicanti di vita locale – ogni episodio è un invito a esplorare Parigi attraverso gli occhi della giovane americana. Queste location non sono solo scenografie ma contribuiscono a definire il tono della serie: vivace, romantico e intriso di una certa joie de vivre.

Oltre ai luoghi famosi che ogni turista sogna di visitare almeno una volta nella vita come il Louvre o la Torre Eiffel, “Emily in Paris” ha il merito di svelare angoli meno conosciuti ma altrettanto affascinanti della capitale francese. Questa scelta regala agli spettatori l’impressione di scoprire i segreti meglio custoditi di Parigi insieme alla protagonista. La serie funge quindi da ponte culturale tra diverse visioni del mondo: quella americana portata da Emily e quella francese che lei impara ad amare ed esplorare.

Tra le location che più hanno affascinato e conquistato il pubblico ci sono anche quelle degli episodi girati fuori Parigi, che mostrano le bellezze della Francia, come la Provenza. In molti hanno apprezzato la bellezza del ristorante che nella serie prende il nome di L’Esprit de Lubéron, location stellata dove chef Gabriel porta a pranzo Emily in trasferta per l’evento Mc Laren. Nella realtà il ristorante si trova sì in Provenza, ma il vero nome è Clover Gordes.

Clover Gordes, il ristorante dove Emily pranza con Gabriel in Provenza

Il Clover Gordes si erge come una gemma culinaria nel cuore della Provenza, un luogo dove la magia della cucina francese incontra l’incanto di paesaggi mozzafiato. Questo ristorante, scelto da Emily e Gabriel per un pranzo indimenticabile, rappresenta l’essenza stessa dell’eleganza e del gusto. Immerso tra le colline profumate di lavanda e i vigneti dorati che caratterizzano questa regione storica, il Clover Gordes offre ai suoi ospiti un’esperienza sensoriale unica, dove ogni piatto racconta la storia del territorio attraverso sapori autentici e ricercati.

La filosofia culinaria del ristorante si basa sull’utilizzo di ingredienti locali di stagione, selezionati con cura per garantire freschezza e qualità ineguagliabili. Il menu dello chef Jean-François Piège varia seguendo il ritmo delle stagioni, proponendo creazioni che esaltano i prodotti tipici provenzali in chiave moderna ed innovativa. La maestria degli chef trasforma semplici ingredienti in opere d’arte gastronomiche, capaci di sorprendere ed emozionare anche i palati più esigenti.

L’atmosfera del Clover Gordes è altrettanto affascinante quanto il suo menu. L’interno del ristorante riflette lo charme rustico della Provenza con tocchi contemporanei che creano un ambiente accogliente ed elegante al tempo stesso. Le ampie finestre offrono una vista panoramica sulle colline circostanti, permettendo ai commensali di immergersi completamente nella bellezza naturale della regione mentre gustano i loro pasti.

Emily e Gabriel hanno scelto questo luogo non solo per la sua rinomata cucina ma anche per l’atmosfera romantica e serena che lo caratterizza. Il pranzo al Clover Gordes diventa così non solo un momento culinario da ricordare ma anche un’esperienza emotiva profonda, che rimarrà impressa nei loro ricordi come simbolo dell’amore e della bellezza senza tempo della Provenza.

Il ristorante offre un menu alla carta con uno speciale “Viaggio attraverso gli oli d’oliva provenzali” che propone un menu al prezzo di 135 euro a persona.