A due passi dall’Italia c’è un posto che ricorda il Far West: colori e canyon bellissimi

In Europa c’è un posto dove sembra di essere nel vero Far West, ma si trova vicinissimo all’Italia. Colori e natura da visitare assolutamente

Questo itinerario rappresenta una meta imperdibile per chiunque voglia scoprire i tesori nascosti dell’Europa attraversando paesaggi da cartolina animati dai colori caldi dell’ocra. Una vera esperienza “Far West” senza dover lasciare il Vecchio Continente.

L’Europa nasconde angoli di inaspettata bellezza e avventura, capaci di trasportare i visitatori in scenari che ricordano il selvaggio West americano. Tra questi, l’Itinerario delle Ocre nel Luberon, in Francia, offre un viaggio cromatico tra i villaggi pittoreschi e le meraviglie naturali della regione.

Il percorso si snoda per 22 km attraverso la campagna francese, da Roussillon a Rustrel, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nei colori vivaci dell’ocra che caratterizzano questa zona. Conosciuti fin dall’antichità ma estratti intensivamente solo dal XVIII secolo, questi pigmenti naturali hanno plasmato il paesaggio e l’economia locale.

Roussillon: la porta d’ingresso

Il viaggio inizia a Roussillon, un borgo incantevole noto per le sue facciate colorate e le strade acciottolate. Qui si può esplorare il Sentiero delle Ocre, un cammino immersivo tra formazioni rocciose fantasmagoriche tinteggiate di rosso, arancione e giallo. Un consiglio pratico: evitate abiti bianchi per non portarvi a casa un ricordo troppo vivace!

Proseguendo verso Gargas si incontra l’ultima cava di ocre ancora attiva d’Europa. Le visite guidate offrono uno sguardo approfondito sul processo estrattivo e sull’utilizzo dei pigmenti nel corso dei secoli. Rustrel è famoso per il suo “Colorado Provenzale“, una serie di sentieri escursionistici che serpeggiano tra spettacolari formazioni rocciose ocra.

I percorsi variano per lunghezza e difficoltà, rendendoli accessibili a tutti gli amanti della natura. Per godere appieno dell’avventura è consigliabile dedicare almeno mezza giornata all’esplorazione dei vari sentieri. Ricordatevi che alcuni tratti richiedono una buona preparazione fisica e attrezzatura adeguata.

Sentieri da non perdere

Sentier Morenas : Ideale per chi cerca una passeggiata non troppo impegnativa ma ricca di panorami mozzafiato.

: Ideale per chi cerca una passeggiata non troppo impegnativa ma ricca di panorami mozzafiato. Sentier des Blaces : Perfetto per gli escursionisti esperti desiderosi di sfidarsi su percorsi più lunghi.

: Perfetto per gli escursionisti esperti desiderosi di sfidarsi su percorsi più lunghi. Sentier du Sahara: Un breve ma suggestivo itinerario che regala scorci indimenticabili del paesaggio ocra.

Per chi viaggia con ragazzi o semplicemente cerca un pizzico d’avventura in più, Rustrel ospita anche il Colorado Aventures: un parco avventura dove sfidarsi tra liane e passerelle sospese nel cuore della foresta ocra.