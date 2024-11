Tra poche ore pioggia e neve sull’Italia: le previsioni del weekend

Previsioni meteo: nubi e nebbie sull’Italia, ma arriva nelle prossime ore il freddo e pioggia. Le previsioni de ilmeteo.it

Dopo il passaggio di una blanda perturbazione nei giorni scorsi, che ha portato instabilità principalmente nelle regioni settentrionali e in alcune zone del Centro, l’Italia ha visto un temporaneo aumento della pressione atmosferica. Questo è stato possibile grazie alla presenza di un timido promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale che si è posizionato sull’area del Mediterraneo. Tale situazione ha garantito una breve tregua dalle condizioni meteorologiche avverse, offrendo un assaggio di stabilità climatica.

L’attenzione si sposta ad oggi, venerdì 29 Novembre, quando la debole area di alta pressione sul Mediterraneo cederà il posto a correnti d’aria molto più fredde provenienti dal Nord Europa. Queste masse d’aria fredda scivoleranno lungo l’Europa orientale per poi fare ingresso in Italia, portando con sé un netto calo delle temperature e dando vita a un vortice freddo che influenzerà soprattutto le regioni adriatiche del Centro e gran parte del Sud.

Piogge, neve ed effetti sulle temperature

Già dalla mattinata di oggi si assisterà a un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge diffuse e nevicate sui rilievi appenninici a quote relativamente alte. Al Nord ed in gran parte del versante centrale tirrenico prevale invece il sole, fatta eccezione per qualche pioggia isolata nel Lazio meridionale e nell’estremo nord della Sardegna. Le temperature subiranno una generale diminuzione su tutto il territorio nazionale sotto l’influenza dei venti freddi da est.

Il vortice freddo proseguirà la sua marcia verso Sud durante il weekend interessando particolarmente la Sicilia prima di dirigersi verso le isole greche all’inizio della prossima settimana. Di conseguenza Sabato 30 Novembre e Domenica 1° Dicembre saranno caratterizzati da aria fredda con condizioni meteorologiche variabili su molte regioni italiane.