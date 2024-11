Sono i luoghi più romantici da visitare in Italia, secondo la giornalista americana

Elizabeth Heath vive in Italia da 15 anni, e questi a suo parere sono i luoghi più romantici da visitare per chi viaggia nel nostro Paese

L’Italia è celebrata in tutto il mondo per la sua storia, paesaggi mozzafiato e cucina ineguagliabile, posizionandosi come una delle mete più romantiche per eccellenza.

Dopo aver trascorso quindici anni esplorando questo paese meraviglioso, ho raccolto una lista di luoghi che considero essenziali per le coppie in cerca di romanticismo.

I posti più romantici d’Italia secondo la rivista

Roma si distingue come una destinazione di innegabile fascino per chi cerca il romanticismo. La città offre angoli di intima bellezza, specialmente durante le passeggiate serali nei suoi punti panoramici iconici. Soggiornare in hotel lussuosi come Hassler Roma o Portrait Roma rende l’esperienza nella capitale ancora più magica e indimenticabile.

Nonostante le sfide legate al turismo e ai costi, Venezia rimane un luogo di incantevole bellezza, dove la storia si intreccia con l’acqua creando scenari da favola. Optare per alloggi prestigiosi come Aman Venice o The St. Regis Venice permette di vivere la città in tutta la sua splendida improbabilità.

Assisi offre un’atmosfera unica, con le sue strade strette e vicoli misteriosi che creano lo sfondo perfetto per scoperte romantiche sotto il cielo stellato. L’eleganza del Nun Assisi Relais aggiunge un ulteriore livello di fascino a questa destinazione già ricca di atmosfera.

Lecce, la “Firenze del Sud”, è una gemma poco esplorata che sorprende con i suoi edifici barocchi e piazze vivaci. Il Paragon 700 Boutique Hotel è la base ideale per esplorare le meraviglie culinarie e architettoniche della città.

L’Isola del Giglio offre un rifugio romantico lontano dal trambusto quotidiano, dove è possibile godere della semplicità della vita isolana, tra bagni cristallini e passeggiate al tramonto sul lungomare.

Ortisei, nel cuore delle Dolomiti italiane, promette esperienze indimenticabili con il suo centro pedonale accogliente e le panoramiche funivie che conducono a prati alpini idilliaci come l’Alpe di Siusi.

Il Lago di Como affascina con i suoi paesaggi pittoreschi ed eleganti ville a bordo lago. Bellagio e il Grand Hotel Villa Serbelloni offrono scenari perfetti per momenti romantici indimenticabili.

Matera incanta con le sue abitazioni rupestri millenarie, creando un labirinto storico dove ogni angolo racconta una storia antica. Soggiornare all’Aquatio Cave Luxury Hotel & Spa permette di immergersi completamente nella sua atmosfera senza tempo.

Tropea, definita “Taormina senza folla”, seduce con le sue spiagge turchesi e panorami mozzafiato sul Mar Tirreno. Villa Paola offre un’oasi tranquilla dove rilassarsi dopo giornate trascorse sotto il sole calabrese.

La Val d’Orcia rappresenta l’essenza della Toscana con i suoi paesaggi ondulati punteggiati da cipressi solitari; Rosewood Castiglion del Bosco offre ospitalità raffinata immersa in questo scenario idilliaco.

La Costiera Amalfitana, nonostante la sua popolarità, rimane uno dei luoghi più spettacolari d’Italia. Scegliendo strategicamente dove soggiornare, si può ancora godere della sua bellezza autentica.

Queste destinazioni rappresentano solo alcune delle meraviglie che l’Italia ha da offrire agli innamorati alla ricerca dell’atmosfera perfetta per celebrare il loro amore. Ogni angolo dell’Italia nasconde tesori pronti a essere scoperti, rendendo ogni viaggio una nuova avventura romantica.