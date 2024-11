Il bosco in una stanza: smart working in Trentino, uffici speciali con vista

Il bosco in una stanza: smart working in Trentino montagna lavorando da una postazione affacciata sulla natura. Gli indirizzi

A chi non piacerebbe lavorare circondati da un bosco innevato? Il Trentino si conferma il luogo ideale per svolgere attività da remoto, grazie alla moltiplicazione di appartamenti e baite di montagna dotati di wifi e postazioni organizzate per un efficace “lavoro a distanza”, in ogni stagione.

E una volta spento il computer, la natura con i suoi grandi spazi è a portata di mano per rilassare la mente e tenere in esercizio il fisico.

Uffici speciali con vista mozzafiato

In Trentino, gli uffici assumono forme uniche: affacciati su laghi, Dolomiti, foreste o antichi borghi. Qui, terminata la giornata lavorativa, si entra immediatamente in “modalità vacanza”, concedendosi tempo per relax e attività all’aria aperta come camminate nei boschi o escursioni con racchette da neve o sci alpinismo.

La Baita del Càin offre uno chalet isolato vicino a Fondo, in Val di Non. Ristrutturato con cura ed attrezzato per lo smart working, dispone di sei posti letto e una veranda coperta completa di barbecue. È il luogo perfetto per chi cerca tranquillità assoluta e vuole immergersi nel profumo della montagna.

Al Maso Stella le suite Orsa Maggiore e Orsa Minore offrono connessione wi-fi ed ecologiche finiture interne. Dopo ore di lavoro è possibile rilassarsi nella private Spa o esplorare i sentieri circostanti per passeggiate nella natura.

L’agritur Artemisia a Tesero propone appartamenti indipendenti arredati in stile contemporaneo con zona computer friendly. Lavorare qui significa farlo accompagnati dal suono rilassante dell’acqua del rio Stava.

Le Baite ai Tamagi offrono sistemazioni tradizionali trentine ideali per concentrarsi senza rinunciare al piacere dell’evasione. La Baita Nonno Ghino invita al relax grazie alla sua posizione tranquilla ed alla wellness Spa privata.

Il Maso Fior di Bosco permette soggiorni isolati nel Parco Nazionale dello Stelvio. Offre camere e miniappartamenti dedicati ai fiori alpini, ideali sia per famiglie che piccoli meeting aziendali.

Scrivania con vista – esperienze uniche oltre il lavoro

L’iniziativa “Scrivania con vista” coinvolge hotel, agriturismi e B&B trentini che offrono esperienze uniche come forest bathing o degustazioni locali oltre ad accessibilità a trattamenti naturalistici ed attività sportive all’aperto.

Madonna di Campiglio ospita lo Smart Hub ed il Refyouge; spazi dedicati allo smart working che promuovono l’integrazione tra lavoro remoto ed esperienza naturale dolomitica attraverso tecnologie innovative.

Infine, la rete degli spazi coworking “inCooperazione” offre soluzioni flessibili accoglienti sul territorio trentino; perfette sia per residenti che turisti desiderosi conciliare lavoro e vacanza.