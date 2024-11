Sconti del 25% negli hotel di New York: il regalo di Natale per viaggiare nella Grande Mela

NYC Tourism annuncia la NYC Hotel Week 2025 con risparmi esclusivi sugli alloggi. Apertura delle prenotazioni per soggiornare nella Big Apple

New York City Tourism + Conventions ha ufficialmente aperto le prenotazioni per l’attesissima NYC Hotel Week, promettendo uno sconto del 25% sulle tariffe delle camere standard in oltre 120 hotel partecipanti. Questa iniziativa, che si estende dal 2 gennaio al 9 febbraio, mira a offrire ai viaggiatori e ai residenti locali l’opportunità di vivere il meglio dell’ospitalità newyorkese a prezzi vantaggiosi.

Tra gli hotel aderenti figurano nomi noti come Arlo Williamsburg, The Fifth Avenue Hotel e Lotte New York Palace, garantendo un’ampia scelta per tutti i gusti e le esigenze.

Un inverno di offerte a New York City

La NYC Hotel Week si inserisce nel più ampio contesto della Gita invernale a New York, un programma che comprende sconti e promozioni su ristoranti, spettacoli di Broadway, musei e attrazioni varie. L’iniziativa non solo offre agli ospiti la possibilità di godere di tariffe ridotte negli alloggi ma anche di vivere appieno l’esperienza culturale ed enogastronomica della città con la NYC Restaurant Week®, la NYC Broadway WeekSM e la NYC Must-See WeekSM. Queste offerte speciali sono pensate per rendere il soggiorno nella Grande Mela ancora più indimenticabile.

Nonostante le sfide degli ultimi anni, New York City continua a confermarsi come una delle principali destinazioni turistiche globali. Con oltre 62 milioni di visitatori nel 2023 e previsioni che superano i 68 milioni nei prossimi due anni, la città dimostra una resilienza eccezionale e una capacità attrattiva senza pari. L’impatto economico generato dal turismo è immenso: solo nell’ultimo anno ha raggiunto i 74 miliardi di dollari supportando centinaia di migliaia di posti di lavoro nel settore dell’ospitalità.

L’iniziativa della NYC Hotel Week rappresenta un invito aperto sia ai visitatori internazionali sia ai newyorkesi stessi a riscoprire le meraviglie della città in un periodo dell’anno meno convenzionale ma non meno affascinante. Nancy Mammana sottolinea l’importanza del programma come occasione per vivere esperienze uniche presso strutture d’eccellenza a prezzi vantaggiosissimi. La varietà degli hotel partecipanti assicura che ogni visitatore possa trovare l’alloggio perfetto secondo le proprie preferenze personali.

Con eventi mondiali all’orizzonte quali America250 e FIFA World Cup 26, New York City si prepara ad accogliere il mondo intero mostrando ancora una volta la sua capacità unica di essere teatro dei grandi eventi internazionali. La NYC Hotel Week è solo uno degli strumentali attraverso cui la città intende promuovere il turismo offrendo contemporaneamente esperienze indimenticabili ai suoi ospiti.