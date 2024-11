40 anni di Last Christmas degli Wham! L’evento natalizio nella location del video cult

Questo Natale si festeggiano i 40 anni di Last Christmas degli Wham! L’evento natalizio nella location del video della canzone cult delle feste

Esattamente quattro decenni fa, nell’autunno del 1984, George Michael e la sua troupe fecero il loro ingresso a Saas-Fee per immortalare le scene del video di quello che sarebbe diventato un inno natalizio senza tempo: “Last Christmas” degli Wham!.

Questo evento non solo segnò la piccola località svizzera ma lasciò anche un’impronta indelebile nel cuore dell’ex Walliserhof, ora noto come Walliserhof Grand-Hotel & Spa. Oggi, a quarant’anni di distanza, l’hotel ha deciso di celebrare questo anniversario in grande stile, offrendo ai suoi ospiti l’opportunità unica di rivivere quelle giornate magiche attraverso una serie di esperienze pensate per ricreare l’atmosfera vissuta dalla star britannica e dalla sua troupe.

21 dicembre 2024: grande festa per i 40 anni

Il Walliserhof Grand-Hotel & Spa invita gli ospiti a immergersi nelle “Vibrazioni Invernali” che caratterizzarono il soggiorno di George Michael. Tra le proposte spicca la possibilità di trascorrere momenti indimenticabili presso il WinterVibes Bar, situato tra il CofFee da 12 pollici e lo stesso hotel. Qui si può godere della musica dei DJ dal vivo in un ambiente che ricorda le atmosfere del video musicale grazie ad una foresta incantata natalizia creata appositamente per l’occasione. Un mix perfetto tra relax dopo-sci e divertimento serale.

Un evento clou delle celebrazioni sarà la grande festa prevista per il 21 dicembre 2024 con Sophia Levia come ospite d’onore. Questa serata promette di essere un tributo emozionante al brano “Last Christmas”, permettendo ai fan della canzone e della leggendaria band degli anni ’80 di riunirsi e condividere ricordi legati alla hit natalizia.

Per aggiungere un tocco moderno alle celebrazioni, gli ospiti avranno la possibilità di partecipare a una caccia al tesoro utilizzando la realtà aumentata (AR). Guidati dall’assistente virtuale ispirato a George Michael, i partecipanti saranno immersi nella ricerca degli oggetti mancanti necessari per le riprese del video musicale originale. Un modo innovativo ed entusiasmante per esplorare Saas-Fee e scoprire curiosità legate alla star.

Per chi desidera vivere appieno questa esperienza nostalgica, è disponibile uno speciale pacchetto “Last Christmas” che include due notti in Junior Suite o Suite presso il Walliserhof Grand-Hotel & Spa. Gli ospiti potranno gustarsi cocktail esclusivi ispirati a George Michael e cenare seguendo un menu dedicato alla star. Inoltre, avranno accesso ad attività quali peeling alle vinacce seguito da massaggi romantici al lume di candela e naturalmente alla caccia al tesoro AR.

Infine, non può mancare la musica dal vivo come elemento fondamentale delle celebrazioni. Il gruppo MOONSTRUCK animerà una delle serate presso il Caesar Ritz con un repertorio che spazierà dal jazz tradizionale fino agli arrangiamenti speciali dei brani più famosi degli Wham!, inclusa ovviamente “Last Christmas”. Una cena accompagnata dalle note evocative della band renderà indimenticabile ogni momento trascorso all’insegna del ricordo dell’iconico brano natalizio.