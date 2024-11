Nuovo cambio di fronte: le previsioni meteo dei prossimi giorni

Dal gelo all’autunno mite, altro ribaltone meteo in vista: le previsioni. Nuovo ribaltone termico, cosa dice l’esperto

Il panorama meteorologico italiano è pronto a vivere un’altra significativa trasformazione. Dopo giorni caratterizzati da un freddo pungente, che ha portato gli italiani a indossare pesanti indumenti invernali, si prospetta un’imminente svolta. Mattia Gussoni, noto meteorologo del sito iLMeteo.it, anticipa che le temperature sono destinate a risalire notevolmente nei prossimi giorni. Questa inversione di tendenza vedrà le massime raggiungere nuovamente valori intorno ai 20°C anche nelle regioni del Centro-Nord.

La domenica segnerà l’inizio di questo cambiamento con un aumento delle temperature fino a 10°C sulle Alpi e tra i 6-8°C su gran parte della penisola. L’arrivo di venti umidi e miti meridionali contribuirà ulteriormente al rialzo termico anche nelle ore notturne. Sebbene nelle ultime giornate il freddo abbia fatto sentire il suo peso con gelate estese soprattutto al Nord e in alcune zone del Centro, da domenica si assisterà a una rinascita dell’autunno che localmente potrebbe ricordare la fine dell’estate.

Precipitazioni sparse e aumento delle temperature

Nonostante il benvenuto rialzo termico, il nuovo scenario meteo porterà con sé anche episodi piuttivi. Le precipitazioni interesseranno dapprima la Liguria per poi estendersi alla Toscana, Umbria e Lazio; infine martedì toccheranno gran parte del Nord Italia. Al Sud invece prevale il sole con temperature che sfioreranno i 23-24°C alle soglie di dicembre.

Dopo un sabato ancora caratterizzato da condizioni atmosferiche serene ma fredde, ci apprestiamo ad entrare in una fase climatica decisamente più mite che ci accompagnerà verso l’inizio di dicembre. Secondo le analisi sub stagionali e stagionali effettuate dal prestigioso centro meteo europeo ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), il prossimo mese si preannuncia termicamente sopra la media con scarti positivi fino a +2°C e scarsità di precipitazioni.

Le oscillazioni termiche impreviste e gli eventuali altri ribaltoni meteo potrebbero essere interpretati come segnali dei cambiamenti climatici in atto. Questa tendenza sembra delineare quello che sarà sempre più spesso lo scenario meteorologico italiano: un susseguirsi di anomalie stagionali che sfidano le tradizionali aspettative legate al calendario climatico.

Mentre ci prepariamo ad accogliere questo nuovo cambio di stagione meteorologica dall’aspetto autunnale ma dal cuore quasi estivo, resta evidente come la variabilità climatica stia diventando una costante nel nostro quotidiano. Gli esperti continuano a monitorare questi fenomeni per fornire previsioni sempre più accurate ed aiutare la popolazione ad adattarsi agli imprevedibili capricci del tempo.