In Italia c’è un “paese presepe”, un luogo magico dove immergersi nell’atmosfera natalizia

In Italia esiste un paese presepe, caratteristico e meta ideale per immergersi nell’atmosfera natalizia con tutta la famiglia

La tradizione dei presepi a Natale in Italia affonda le sue radici in una storia secolare, permeata di fede, arte e cultura. Questa pratica, che vede la rappresentazione della natività di Gesù attraverso figure e scenari spesso minuziosamente dettagliati, è particolarmente sentita nel Bel Paese, dove il Natale si colora di significati profondi e la preparazione del presepe diventa un momento di condivisione familiare e comunitaria. Tra i vicoli delle città d’arte e nei piccoli borghi nascosti tra le colline, l’Italia si trasforma durante le festività in una vera e propria galleria a cielo aperto di presepi viventi, statici o meccanizzati.

Alcuni luoghi sono diventati veri e propri punti di riferimento per gli amanti di questa tradizione. Napoli, ad esempio, è famosa in tutto il mondo per l’arte presepiale; il suo storico quartiere di San Gregorio Armeno si anima ogni anno con botteghe artigiane che espongono figure in terracotta dipinte a mano, capolavori veri e propri che raccontano non solo la natività ma anche scene quotidiane della vita napoletana. Altro luogo emblematico è Greccio, nel Lazio: qui San Francesco d’Assisi realizzò il primo presepe vivente della storia nel 1223, dando vita a una tradizione che continua a rinnovarsi ogni anno con rappresentazioni che attirano visitatori da tutta Italia.

In Puglia poi troviamo i suggestivi presepi viventi allestiti nelle grotte della Murgia materana, mentre in Sicilia non può mancare la menzione dei caratteristici “Presepi nei Pupi”, dove le scene della natività sono rappresentate attraverso l’antica arte dei pupari siciliani. E ancora: la Lombardia con i suoi Presepi sull’Acqua lungo il fiume Adda o i suggestivi percorsi tra i borghi montani dell’Alto Adige dove antiche tradizioni si fondono con paesaggi innevati da cartolina.

Queste manifestazioni non sono solo un tributo alla nascita del Bambino Gesù ma diventano occasione per valorizzare l’artigianato locale, promuovere il turismo nelle regioni meno note e riscoprire antiche leggende e costumi regionali. La magia del Natale italiano vive proprio in queste tradizioni: un intreccio indissolubile tra devozione religiosa ed espressione culturale che continua ad affascinare ed emozionare generazioni.

Morano Calabro, il paese presepe da visitare durante le feste

Morano Calabro, incastonato tra le maestose montagne del Parco Nazionale del Pollino in Calabria, è un borgo che sembra uscito da una cartolina d’epoca, tanto da essere soprannominato il “paese presepe”. La sua posizione privilegiata offre ai visitatori uno scenario naturale di rara bellezza, dove le antiche case si arrampicano armoniosamente lungo il versante della montagna, creando un affascinante gioco di luci e ombre che cambia con l’avanzare delle ore. Durante il periodo delle feste natalizie, Morano Calabro si trasforma in un vero e proprio angolo di paradiso per gli amanti delle tradizioni e dell’atmosfera magica del Natale. Le vie del borgo si animano grazie agli eventi organizzati per celebrare al meglio queste festività.

Visitare Morano Calabro nel periodo natalizio significa immergersi in un’atmosfera calda e accogliente. Gli eventi previsti per il Natale 2024 promettono di essere particolarmente ricchi e variegati: dai mercatini di Natale allestite nelle piazze storiche, dove artigiani locali espongono i loro manufatti unici perfetti per regali originali; ai concerti di musica tradizionale calabrese che risuonano nelle antiche chiese del borgo, offrendo momenti di profonda spiritualità e connessione con le radici culturali della regione.

Uno degli appuntamenti più attesi è sicuramente la rappresentazione vivente del Presepe che si svolge lungo le vie più caratteristiche del paese. Questa tradizione vede la partecipazione attiva degli abitanti che, vestiti con costumi d’epoca, ricreano scene della vita quotidiana dell’antica Palestina al tempo della nascita di Gesù. L’evento culmina con la suggestiva processione dei Magi verso la natività, creando momenti di grande emozione tra i vicoli illuminati a festa.

Per chi desidera visitare Morano Calabro durante questo periodo incantato è consigliabile pianificare il viaggio con anticipo. Sistemazioni accoglienti non mancano grazie alla presenza di caratteristici B&B e piccoli hotel diffusi nel centro storico o nelle immediate vicinanze. Essere ospiti in questo periodo significa anche avere l’opportunità di assaggiare i piatti tipici della cucina calabrese natalizia nei ristoranti locali: una vera gioia per il palato!

Morano Calabro attende quindi tutti coloro che vogliono vivere un Natale diverso dal solito, immersi nella storia e nelle tradizioni autentiche di uno dei borghi più belli d’Italia. Un viaggio a Morano durante le feste diventa così non solo una scoperta turistica ma anche un viaggio nell’anima profonda della Calabria.