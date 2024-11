Il Meridiano in Italia che attraversa il Vulcano, la curiosità che in pochi conoscono

Il Meridiano 15 dell’Etna: Un Punto di Riferimento Geografico e Culturale. La scelta del Meridiano di riferimento

La geografia e l’astronomia si incontrano in un punto preciso della Terra, dove la scienza incontra la bellezza naturale e la storia umana. Questo punto non è altro che il Meridiano 15 dell’Etna, un luogo che segna non solo una coordinata geografica ma anche un simbolo culturale e storico per la Sicilia e per l’Italia intera.

Nel vasto universo dei sistemi di coordinate geografiche, il meridiano passante per Greenwich ha assunto il ruolo di meridiano zero. Tuttavia, a soli 15 gradi ad est di questo punto cardinale, si trova un altro meridiano di grande importanza: il Meridiano 15 dell’Etna. Come spiegato nell’approfondimento del sito specializzato ilvulcanico.it, questo particolare meridiano non solo attraversa uno dei vulcani più attivi e noti al mondo ma serve anche come riferimento per stabilire il Tempo dell’Europa Centrale (CET).

Il percorso del Meridiano Etna

Il tracciato del Meridiano 15 è sorprendentemente vicino ai punti nevralgici del complesso vulcanico etneo. Passando a circa 300 metri dal Cratere di Nord-Est e sfiorando i Crateri Barbagallo più a sud, questo meridiano segna una linea immaginaria che attraversa paesaggi naturali mozzafiato ed elementi geologici significativi.

Uno degli aspetti più affascinanti legati al Meridiano 15 è come esso venga celebrato sul territorio. A Nicolosi Nord, ad esempio, una struttura piramidale realizzata nel 2007 non solo indica la presenza del meridiano ma funge da centro didattico all’aperto con orologi solari e nozioni astronomiche incise sulle sue facce. Anche lungo le strade si possono trovare riferimenti a questa linea immaginaria che collega luoghi fisici a concetti astronomici.

Oltre al moderno riconoscimento del Meridiano Etna tramite monumenti contemporanei, l’area etnea vanta anche rappresentazioni storiche legate ai concetti di longitudine e latitudine. Le chiese della provincia catanese ospitano antiche merdiane che testimoniamo lo stretto legame tra religione, scienza ed arte nel corso dei secoli.

Nonostante l’enfasi posta sulle coordinate longitudinali grazie al Meridiano Etna, interessanti curiosità geografiche emergono anche in relazione ai paralleli. Un esempio notevole è rappresentato dalla Piramide d’acciaio situata a Motta d’Affermo in provincia di Messina; quest’opera artistica modernista celebra il parallelo 38° nord con uno spettacolo naturale durante i solstizi.

L’esplorazione delle coordinate terrestri attraverso punti specifici come il Meridiano Etna rivela quanto profondamente s’intreccino conoscenza scientifica, patrimonio culturale ed esperienze umane nel definire i nostri sistemi di orientamento globale.