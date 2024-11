Soggiorno nel miglior ski hotel italiano, il pacchetto con sconti speciali

Soggiorno invernale al top: è questo il miglior ski hotel italiano ed offre un pacchetto con sconti speciali.

Le Massif Hotel & Lodge a Courmayeur, gioiello dell’ospitalità di lusso in Valle d’Aosta, si appresta a inaugurare la stagione invernale con grandi novità e un prestigioso riconoscimento internazionale.

Per il secondo anno consecutivo, Le Massif ha ricevuto il titolo di Italy’s Best Ski Hotel ai World Ski Awards 2024. Questo premio, considerato l’Oscar del turismo invernale, sottolinea l’impegno dell’hotel nel fornire un servizio eccellente e innovativo. La dodicesima edizione degli awards ha riconosciuto Le Massif non solo per la qualità delle sue strutture ma anche per le esperienze uniche che offre ai suoi ospiti. Dalle avventure sulla neve alle attività all’aria aperta come l’equitazione e il forest bathing, ogni dettaglio è pensato per garantire una vacanza indimenticabile.

Pacchetto Mont Blanc Full SKI Experience

L’Experience Team di Le Massif è pronto ad accogliere gli ospiti con proposte su misura che spaziano dallo sport al relax. Guidati dall’Adventure Trainer Telemaco Murgia, gli esperti dell’hotel sono specializzati nell’organizzare attività indoor e outdoor adatte a tutti i livelli di preparazione fisica. Il Discovery Assistant propone itinerari culturali ed enogastronomici per scoprire le meraviglie della Valle d’Aosta mentre il Personal Trainer si concentra sul benessere fisico degli ospiti con programmi personalizzati.

Innovazione e comfort sono al centro della nuova stagione invernale di Le Massif che introduce la Mont Blanc Full SKI Experience. Questo pacchetto esclusivo è pensato per gli amanti dello sci che desiderano godersi le piste durante il giorno e rilassarsi nelle strutture dell’hotel alla sera. Inclusi nell’offerta ci sono 2 pernottamenti con ski pass valido per 1 giorno a persona, accesso al comprensorio SkyWay e numerosi altri vantaggi come il servizio esclusivo di ski butler sulle piste e uno sconto del 15% sui trattamenti Spa.

Con queste novità e il continuo impegno verso l’eccellenza nel servizio, Le Massif Hotel & Lodge si conferma una destinazione imperdibile per tutti gli appassionati della montagna alla ricerca di un soggiorno indimenticabile tra le vette innevate della Valle d’Aosta.

Per maggiori informazioni sulla struttura e sulle offerte disponibili: www.lemassifcourmayeur.com