Fuga al caldo nei wellness retreat di Marriott Bonvoy, tante idee per soggiornare

Pianificare una fuga al caldo nei wellness retreat di Marriott Bonvoy è un’esperienza da sogno. Tante idee per soggiornare

Per molti, l’inverno è sinonimo di freddo e giornate grigie. Tuttavia, esiste un modo per trasformare questa stagione in un periodo di rigenerazione e calore: programmare una fuga nei wellness retreat firmati Marriott Bonvoy.

Questi luoghi da sogno, situati in destinazioni paradisiache, offrono un’esperienza unica per chi cerca relax e benessere in mezzo a paesaggi mozzafiato.

Oasi di benessere in Oman

Il The St. Regis Al Mouj Muscat Resort rappresenta una vera oasi nel cuore dell’Oman. Con la sua prima Guerlain Spa nel Sultanato, il resort promette un’esperienza di tranquillità assoluta grazie ai trattamenti esclusivi che si ispirano alla ricca tradizione locale. Immerso in uno scenario naturale senza pari, con spiagge private e viste sull’oceano mozzafiato, questo resort offre tutto ciò che serve per una remise en forme completa.

Lusso nel deserto di Abu Dhabi

Al Wathba, a Luxury Collection Desert Resort & Spa ad Abu Dhabi, fonde l’eleganza del design con la maestosità del deserto circostante. La Saray Spa è il cuore pulsante del benessere all’interno del resort: qui gli ospiti possono ritrovare equilibrio e serenità attraverso rituali antichi e trattamenti innovativi che utilizzano i tesori naturali della regione.

Rituali marocchini a Rabat

The Ritz-Carlton Rabat Dar Es Salam invita i suoi ospiti a immergersi nella cultura marocchina attraverso i suoi giardini andalusi e le pratiche ancestrali della spa. Situato nella capitale culturale del Marocco, questo hotel offre non solo relax ma anche un tuffo nell’arte e nella storia locale.

Esperienze uniche a Mauritius

Il JW Marriott Mauritius Resort si distingue per la sua posizione privilegiata affacciata su una laguna turchese protetta da barriere coralline. Oltre ai trattamenti personalizzati della Pure Spa & Fitness Club, gli ospiti possono avventurarsi in attività acquatiche o semplicemente godersi il panorama mozzafiato dalla loro suite lussuosamente arredata.

Natura africana al JW Marriott Masai Mara Lodge

Per chi cerca un’avventura africana senza rinunciare al comfort, il JW Marriott Masai Mara Lodge è la scelta ideale. Situato all’interno della Masai Mara National Reserve in Kenya, questo lodge offre non solo incontri ravvicinati con la fauna selvatica ma anche trattamenti spa ispirati alle piante locali per una rigenerazione completa corpo-mente-spirito.

Nujuma: le Maldive del Medio Oriente

Infine, Nujuma a Ritz-Carlton Reserve rappresenta l’ultima frontiera del lusso nel Mar Rosso dell’Arabia Saudita. Con ville sull’acqua circondate da natura selvaggia ed esclusivi trattamenti olistici alla Neyrah Spa, gli ospiti possono vivere esperienze indimenticabili tra immersioni nelle acque cristalline e percorsi benessere personalizzati.