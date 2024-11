Possedere una proprietà storica nel Village di New York: quanto costa l’offerta da sogno

Una rara opportunità di possedere una proprietà storica nel Village di New York. L’offerta sul mercato per un investimento da sogno

Il Greenwich Village, noto affettuosamente come il “Village”, rappresenta uno dei quartieri più ricchi di storia e fascino di tutta New York. Originariamente concepito come un tranquillo rifugio per i benestanti newyorkesi del 1820, desiderosi di sfuggire al caos della città in espansione, oggi il Village si erge come una delle zone più prestigiose e ambite di Manhattan.

Circondata da quartieri altrettanto illustri quali Tribeca, Soho e Chelsea, questa area è riuscita a conservare la sua atmosfera serena nonostante la vicinanza con alcuni dei giganti del commercio mondiale come Google, Disney e Facebook. Queste aziende hanno scelto di stabilire qui le loro sedi sociali, rendendo il Village non solo un centro nevralgico dell’innovazione ma anche una residenza prediletta dai loro dirigenti. Di conseguenza, la domanda per affitti e acquisti in quest’area è schizzata alle stelle.

422 Hudson: Un gioiello storico nel cuore del Village

In questo contesto si inserisce l’opportunità unica offerta dal 422 Hudson. Questa proprietà storica risalente alla fine del XIX secolo è stata recentemente messa sul mercato dopo un attento restauro che ha mirato a preservare i dettagli originali dell’epoca – tra cui spiccano i caminetti a legna ancora funzionanti – integrandoli con le comodità moderne. Aria condizionata, internet ad alta velocità e cucine dall’estetica vintage ma dotate di ogni tecnologia moderna sono solo alcune delle caratteristiche che rendono il 422 Hudson una delle offerte immobiliari più interessanti del momento.

Le ristrutturazioni effettuate su edifici storici come il 422 Hudson devono ricevere l’approvazione della Landmarks Commission di New York, processo notoriamente lungo e complesso. La cura nel preservare l’autenticità storica dell’edificio pur aggiungendovi comfort moderni fa sì che proprietà simili siano estremamente rare sul mercato.

Il piano terra ospita LeLaBar, wine bar e ristorante pluripremiato che da quasi vent’anni rappresenta un punto di riferimento per gli enofili della città grazie al suo programma eclettico dedicato ai vini. Questo spazio contribuisce non solo all’attrattiva dell’edificio ma anche alla sua valenza economica.

L’offerta sul mercato del 422 Hudson rappresenta una rarissima occasione per investire in uno degli angoli più esclusivi di Manhattan. Con un prezzo d’offerta leggermente superiore ai 12 milioni di dollari e la possibilità di generare un reddito netto del 5% se completamente affittato – o alternativamente occupando personalmente l’attico – questa proprietà promette non solo ritorni economici ma anche il privilegio esclusivo di far parte della storia vivente del Village.

“Questo straordinario edificio cerca un nuovo proprietario che ne apprezzi tutto il valore,” dichiara Thomas Guss, agente immobiliare responsabile della vendita. “È una chance imperdibile per chi desidera possedere un pezzo autentico della vera New York.”

https://www.nyr.com/