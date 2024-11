Negli USA c’è un’altra Betlemme, cosa vedere nella città del Natale americana

Un Natale a Betlemme…negli USA. Qui esiste un’altra città di Betlemme, ecco cosa vedere nella città del Natale americana

Betlemme, Pennsylvania, conosciuta come la città di Natale, offre un’esperienza natalizia unica che attrae visitatori da tutto il mondo. Con le sue radici che risalgono alla Vigilia di Natale del 1741 e il riconoscimento ufficiale come Christmas City USA dal 1937, Betlemme incanta con la sua atmosfera festiva e le tradizioni ricche di storia.

Durante il periodo delle festività natalizie, Betlemme si trasforma in un paradiso per gli amanti dello shopping con i suoi due mercati principali: il Christmas City Village e il Christkindlmarkt. Il primo è un’esperienza all’aperto ispirata ai tradizionali mercati tedeschi del Weihnachtsmarkt, dove venditori locali offrono oggetti artigianali unici. Il Christkindlmarkt, lodato da importanti pubblicazioni come Travel + Leisure e Forbes, vanta una vasta gamma di prodotti artigianali e l’esclusiva presenza del famoso produttore tedesco di ornamenti Käthe Wohlfahrt.

La Betlemme degli USA

Esplorare la Città di Natale significa anche immergersi nella sua ricca storia. I visitatori possono partecipare a tour guidati a piedi o in autobus per scoprire i segreti della città. Il Christmas City Stroll offre una passeggiata attraverso il quartiere storico nazionale della città accompagnati da guide in abiti d’epoca che raccontano la vita dei Moravi nel 1700. Per una prospettiva diversa, il Bethlehem by Night Bus Tour rivela perché alcune parti della città brillano di luci bianche mentre altre sfoggiano colorate illuminazioni.

Una delle tradizioni più peculiari è sicuramente il Calendario dell’Avvento dal vivo. Ogni sera dal 1 al 23 dicembre, i cittadini si riuniscono davanti alla Goundie House per assistere all’apertura quotidiana del calendario con sorprese musicali o gastronomiche offerte dalle imprese locali. La musica ha anche un ruolo centrale nelle celebrazioni natalizie di Betlemme: non è raro imbattersi in cori di trombonisti che diffondono l’allegria natalizia lungo le strade.

Per chi cerca regali speciali o semplicemente vuole godersi lo spirito del Natale passeggiando tra le vie della città, Main Street offre numerose piccole attività commerciali piene di fascino e originalità. Da Donegal Square con i suoi prodotti irlandesi alla storica Libreria Moravia piena zeppa di libri interessanti e decorazioni natalizie tipiche.

Betlemme vanta anche una scena culinaria variegata capace di soddisfare ogni palato. Dalla moderna cucina spagnola presso Tapas on Main fino ai sapori del sud proposti da The Bayou senza dimenticare l’intrigante Bookstore Speakeasy nel SouthSide per chi desidera fare un salto indietro nel tempo all’epoca del proibizionismo.