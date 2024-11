Arriva la neve fino a bassa quota, le zone a rischio: le previsioni meteo

Neve in arrivo, tra pochi giorni potrà cadere fino a bassa quota, anche in Pianura. Un’irruzione artica imminente

L’Italia si prepara ad affrontare un’imponente ondata di maltempo che porterà neve fino a quote insolitamente basse per il periodo. A partire da martedì 19 novembre, correnti d’aria di origine artica inizieranno a fluire sul bacino del Mar Mediterraneo attraverso la Porta del Rodano. Questo fenomeno darà vita a una configurazione sinottica particolarmente severa, con la formazione di un ciclone direttamente sull’Italia. Le temperature subiranno un crollo significativo e le precipitazioni intense favoriranno la comparsa della neve già sulle montagne del Nord Italia, con quote che varieranno dai 700 ai 900 metri.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, una seconda ondata di maltempo più intensa è prevista per giovedì 21 novembre. Le aree che saranno maggiormente interessate da questa tempesta simil-invernale includono il Piemonte, la Lombardia – con possibili fiocchi persino a Milano, l’Emilia Romagna, l’alto Veneto – dove si attendono nevicate su Vicenza – e le alte pianure del Friuli Venezia Giulia. Queste precipitazioni improvvise sono tecnicamente denominate “nevicate da rovesciamento“, ovvero un trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo indotto dalle forti precipitazioni.

Impatto sulla viabilità e consigli alla popolazione

Questi eventi meteorologici sono caratterizzati da fiocchi molto bagnati e pesanti, spettacolari ma potenzialmente problematici per la viabilità data l’intensità delle precipitazioni che può causare rapidi accumuli. Sebbene manchino ancora diversi giorni all’approssimarsi dell’ondata di freddo e neve prevista, è importante invitare alla prudenza e seguire attentamente tutti gli aggiornamenti forniti dagli esperti meteorologi. Le montagne italiane sembrano pronte ad accogliere abbondanti nevicate; tuttavia, l’impatto sulle pianure dipenderà significativamente dalla traiettoria delle correnti in quota.

La situazione non riguarderà solo il Nord Italia: novità dell’ultima ora indicano che la neve farà la sua comparsa fino a quota 1000 metri anche sulle zone montuose del Centro Italia. Si tratta quindi di un vero e proprio anticipo d’inverno sull’Italia che non sembra limitarsi solo agli ultimi giorni di novembre ma preannuncia una seconda parte del mese dinamica e ricca di sorprese meteorologiche.