Non ho paura di spendere in vacanza: con questo trucco recupero il 20% delle spese al rientro – viagginews.com

Chi parte per le vacanze ha solo voglia di serenità e spensieratezza. I conti si faranno alla fine. Ma ci sono buone notizie.

Se parti per le vacanze con l’idea in testa che al tuo ritorno ci saranno dure prove economiche da superare, ti rovini il momento tanto atteso dell’anno in cui dovresti pensare solo a riposare e a divertirti. Se hai già questa ansia addosso, scopri i trucchi che fanno per te.

Una preoccupazione che può rovinarti le vacanze tanto desiderate. Il pensiero di ciò che si spenderà e il chiodo fisso delle bollette che ti aspettano al ritorno, insieme ad altre spese per riprendere la normalità, possono davvero togliere quel gusto rilassante che una vacanza può dare. Ma se stiamo attenti ad alcuni dettagli, non avremo paura di comprarci anche solo quel gelato in più.

È possibile recuperare fino al 20% della spesa estiva in appena 15 giorni, questa è la buona notizia, e senza rinunciare ai piccoli piaceri quotidiani. Il rientro è spesso accompagnato da ansia che riguarda le risorse economiche, quindi una strategia concreta e rapida incoraggia ad agire subito.

Come risparmiare in poco tempo gli extra spesi in vacanza

Partite con serenità per le vacanze perché esiste una strategia (provata) che può farvi rientrare delle spese sostenute in villeggiatura.

Il primo consiglio è quello di sfruttare i rimborsi e cashback su prenotazioni e viaggi, molti operatori turistici, compagnie aeree e portali di prenotazione offrono programmi di rimborso, voucher o cashback post-vacanze. Meglio controllare le offerte sulle piattaforme usate per eventuali promozioni di rimborso estive o ritardi nei pagamenti che ti spettano. Se hai acquistato viaggi o attività con carte di credito che includono cashback, verifica il rimborso maturato. Alcune assicurazioni viaggio offrono un rimborso parziale per servizi non usufruiti o cancellazioni last minute.

Quando si ritorna a casa occorre poi ottimizzare le utenze domestiche con sconti e bonus autunnali

Le bollette di luce, gas, acqua e internet possono essere rivalutate in meglio proprio dopo l’estate, Basta verificare la fornitura e passare a tariffe scontate per i mesi autunnali. Molti fornitori lanciano promozioni per fidelizzare nuovi clienti proprio dopo l’estate. Un altro consiglio è di controllare le possibilità di accedere a bonus sociali (luce, gas) se sei in fascia reddituale adeguata. Usa app di comparazione tariffe per scegliere la migliore offerta senza cambiare qualità del servizio.

E poi c’è il cibo: non occorre tagliare tutto per risparmiare: fai la spesa intelligente scegliendo prodotti in offerta, coupon o promozioni su prodotti che consumi abitualmente. Se hai speso durante l’estate con carte revolving o piccoli prestiti, contatta la banca o finanziaria per verificare la possibilità di rinegoziare con tassi più bassi o piani di rimborso più leggeri. In 15 giorni, inserisci tutte le spese in un’app di budgeting (es. Revolut, YNAB, o semplici fogli Excel) per identificare dove risparmiare immediatamente senza impatto sul tuo benessere.