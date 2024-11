Wonderful Lisboa: la magia di trascorrere le feste nella capitale portoghese

Natale a Lisbona è un momento magico per trascorrere una vacanza nella capitale portoghese. Immergiti in Wonderful Lisboa

Quando il calendario segna la fine di novembre, Lisbona si trasforma in un vero e proprio paradiso natalizio. Le strade si illuminano di mille colori grazie alle decorazioni e alle luci che adornano la città, creando un’atmosfera magica e accogliente. Uno degli appuntamenti imperdibili è sicuramente la visita al gigantesco albero di Natale in Praça do Comércio, simbolo dell’inizio delle festività.

Grazie alle temperature gradevoli tipiche della regione, passeggiare tra le bancarelle dei mercatini natalizi diventa un piacere unico, permettendo ai visitatori di godere della bellezza della città sotto una luce completamente nuova. Tra le attrazioni più amate non solo dai più piccoli ma da tutta la famiglia c’è il villaggio di Babbo Natale a Cascais, dove l’atmosfera festiva raggiunge il suo apice.

Persi nel paese delle meraviglie di Lisbona

Wonderland Lisboa rappresenta senza dubbio uno dei punti focali del Natale nella capitale portoghese. Questo grande mercatino tematico prende vita all’interno del Parque Eduardo VII e quest’anno sarà aperto dal 29 novembre fino al 5 gennaio 2025. Oltre ai classici intramontabili come l’albero natalizio e la pista di pattinaggio su ghiaccio, gli organizzatori promettono numerose novità che arricchiranno ulteriormente l’offerta ludica e culturale dell’evento. La ruota panoramica offre una vista mozzafiato sulla città addobbata a festa, rendendo ogni visita a Wonderland Lisboa un ricordo indimenticabile per grandi e bambini.

Il periodo delle feste è anche sinonimo di shopping natalizio e Lisbona non fa eccezione alla regola. Il Rossio Christmas Market è uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del shopping ma anche da chi cerca semplicemente atmosfere festive tradizionali. Situato in Praça do Rossio, questo mercatino offre una vasta gamma di prodotti artigianali locali perfetti per i regali last minute o per portare a casa un pezzo della cultura portoghese. Non mancano poi le specialità gastronomiche tipiche che rallegreranno i palati dei visitatori accompagnati dalle melodie dei classici natalizi eseguiti da band ed orchestre locali.

La notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio è sempre carica d’attesa ed emozione; Lisbona celebra questo momento con una grandiosa festa in Terreiro do Paço (Praça do Comércio). Musica dal vivo, spettacoli ed un’impressionante sessione di fuochi d’artificio sul fiume Tago accolgono il nuovo anno in modo spettacolare ed emozionante. L’ingresso alla festività è gratuito, permettendo così a tutti i partecipanti di godersi l’inizio del 2025 sotto il cielo stellato lisboneta.

Per chi desiderasse trascorrere le vacanze natalizie immerso in una cornice suggestiva ma allo stesso tempo vivace e ricca d’iniziative culturali ed enogastronomiche, Lisbona rappresenta senza dubbio una meta ideale.