Un viaggio magico attraverso i luoghi di “Intermezzo” di Sally Rooney

Sally Rooney ha conquistato il pubblico con il suo libro “Intermezzo”. Ecco un tour attraverso i luoghi del libro ambientato in Irlanda

Questo romanzo, ambientato nell’Irlanda contemporanea, segue le vicende dei fratelli Peter e Ivan, esplorando temi profondi come il lutto e la complessità delle dinamiche familiari. La particolarità dei suoi racconti risiede nella capacità di rendere i luoghi un elemento vivo della narrazione, trasformandoli in protagonisti silenziosi ma significativi delle storie che racconta.

Il viaggio narrativo inizia a Kildare, città natale dei protagonisti. Questa località non solo funge da sfondo per le prime pagine del libro ma rappresenta anche un punto fermo nella vita dei due fratelli. Kildare offre ai lettori la possibilità di immergersi nel verde irlandese e nella storia antica dell’isola, proponendo attrazioni come il monastero e la cattedrale di Santa Brigida e il Giardino Giapponese. La città diventa così una porta d’accesso alla cultura irlandese attraverso cui Rooney introduce i temi del suo romanzo.

Dublino: cuore pulsante della narrazione

Dublino è teatro degli sviluppi principali della trama. Attraversando le sue strade insieme ai personaggi si scopre una città ricca di storia ma profondamente radicata nel presente. Luoghi come Temple Bar, Mulligan’s Pub o St Stephen’s Green diventano scenari vividi delle riflessioni interne ed esterne dei protagonisti. Dublino è descritta non solo come capitale dell’Irlanda ma come microcosmo delle esperienze umane che Rooney intende esplorare.

Skerries rappresenta un contrasto rispetto all’ambiente urbano dublinese; questo piccolo borgo marittimo è dove vive Christine, madre dei protagonisti. Il paesaggio costiero e la comunità locale offrono uno spaccato diverso dell’Irlanda contemporanea che arricchisce ulteriormente il tessuto narrativo del romanzo.

La contea di Leitrim funge da rifugio per Ivan ed è emblematica per mostrare un altro volto dell’Irlanda: quello rurale e meno conosciuto dai turisti. Quest’area permette al lettore di avventurarsi nelle Ireland’s Hidden Heartlands dove natura incontaminata e tradizioni si fondono creando uno scenario idilliaco ma reale.

Anche se Castlebar non compare direttamente nel romanzo, essendo il luogo natale dell’autrice merita una menzione speciale. Questa città offre uno spunto per esplorare ulteriormente l’Irlanda occidentale lungo la Wild Atlantic Way, dimostrando quanto sia variegato il paesaggio culturale e naturale dell’isola.

Attraversando questi luoghi insieme ai personaggi creati da Sally Rooney si compie un viaggio autentico nell’Irlanda contemporanea che va oltre i cliché turistici o letterari preconfezionati. “Intermezzo” diventa così non solo un’esplorazione tematica profonda ma anche un invito a conoscere fisicamente l’Irlanda attraversando quegli stessi scenari che hanno ispirato le pagine del romanzo.