Come vestire i panni del Gladiatore all’interno del Colosseo: prenota per un’occasione unica

Con Airbnb vesti i panni de Il Gladiatore II e affronta il tuo destino all’interno del Colosseo. Un viaggio indietro nel tempo e nel film cult

Per la prima volta in quasi duemila anni, l’epico Colosseo di Roma riapre le sue porte per un’avventura senza precedenti. Grazie a una collaborazione unica con Airbnb, gli aspiranti gladiatori avranno l’opportunità di calarsi nei panni dei combattenti dell’antica Roma e vivere un’esperienza che promette di essere indimenticabile.

L’anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come il Colosseo, è stato testimone di innumerevoli battaglie tra gladiatori che hanno combattuto per la loro gloria o sopravvivenza davanti a migliaia di spettatori. Ora, questa esperienza si propone di far rivivere quelle emozioni intense, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nella vita dei guerrieri dell’epoca.

L’esperienza gladiatoria e la battaglia finale

A partire dal 27 novembre sarà possibile prenotare su Airbnb questa esperienza unica nel suo genere. I fortunati che riusciranno ad assicurarsi un posto diventeranno protagonisti di una serata straordinaria all’interno del monumento simbolo della Capitale. L’iniziativa si svolgerà nelle date del 7 e 8 maggio 2025 e vedrà i partecipanti indossare le armature e assumere l’identità dei più celebri tipi di gladiatori.

Dopo aver incontrato il proprio ospite al tramonto davanti al maestoso Colosseo, i partecipanti entreranno nell’arena pronti a vivere da protagonisti uno spettacolo senza eguali. La discesa nell’ipogeo segnerà l’inizio della trasformazione in veri guerrieri antichi: qui si indosserà l’armatura scelta e ci si preparerà alla battaglia.

Attraversando le viscere dell’anfiteatro, i nuovi gladiatori ripercorreranno le orme storiche lasciate da coloro che li hanno preceduti sullo stesso terreno. Un’esibizione mozzafiato da parte dei gladiatori esperti servirà come ultima ispirazione prima del momento clou: il combattimento.

Armati delle conoscenze acquisite durante la dimostrazione e dopo aver assaporato cibi tipici dell’epoca per mantenere alta l’energia (senza eccedere!), i partecipanti metteranno alla prova il loro coraggio affrontandosi nell’arena sotto lo sguardo attento del summa rudis che determinerà il destino finale di ogni guerriero.

Questa esperienza non solo offre ai partecipanti una possibilità unica ma rappresenta anche parte dell’impegno più ampio di Airbnb nel promuovere e tutelare il turismo legato al patrimonio storico europeo. Con donazioni significative destinate alla conservazione dei siti storici come il Colosseo stesso, Airbnb dimostra ancora una volta la sua dedizione verso la cultura e la storia mondiale.