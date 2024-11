Tour tra i 5 mercatini di Natale più insoliti di Vienna, da non perdere quest’anno

In questo periodo dell’anno, immancabile è un tour tra i mercatini di Natale di Vienna. Ecco i 5 più insoliti, davvero imperdibili

Vienna, con il suo tripudio di luci, suoni e profumi natalizi, invita residenti e turisti a scoprire i suoi mercatini più insoliti. Da quelli immersi in contesti storici unici a quelli che offrono un’esperienza ecologica e sostenibile, la capitale austriaca si trasforma in un vero paradiso per gli amanti del Natale.

Nel cuore del pittoresco Quartiere dei Serviti, il Gartenpalais Liechtenstein si erge come una gemma barocca circondata da un parco storico dove l’atmosfera natalizia prende vita. Qui, tra novembre e dicembre, le famiglie possono godere di una tranquilla passeggiata tra bancarelle che offrono oggetti d’arte e prelibatezze culinarie. I bambini saranno incantati dalla giostra storica che aggiunge un tocco di magia all’esperienza.

Una versione rock del Natale viennese al Prater

Il Prater non è solo famoso per le sue attrazioni adrenaliniche ma anche per il Prater Rocks: una celebrazione della musica dal vivo che va dal gospel al pop. Dal 16 novembre al 6 gennaio, questo luogo si trasforma in uno scenario festivo dove concerti dal vivo e sfilate creano un’atmosfera natalizia energica e coinvolgente.

Karlsplatz diventa la destinazione ideale per chi cerca un Natale all’insegna dell’arte e della sostenibilità. Il mercatino Art Advent offre installazioni artistiche, laboratori creativi ed esibizioni musicali accompagnate da prodotti gastronomici biologici. La riapertura del Wien Museum arricchisce ulteriormente l’offerta culturale del quartiere con una nuova prospettiva sulla storia della città.

I parchi viennesi si vestono a festa ospitando mercatini che promuovono la tranquillità e l’autenticità delle tradizioni locali. Il Türkenschanzpark offre specialità locali mentre ai Giardini Hirschstetten è possibile ammirare decorazioni natalizie biologiche accanto a prelibatezze culinarie locali. Queste location offrono una fuga dalla frenesia cittadina immergendosi nella natura.

Infine, lo Spittelberg con le sue romantiche viuzze Biedermeier diventa teatro di un mercatino fiabesco dove l’impegno verso la sostenibilità è palpabile. Prodotti artigianali locali ed ecologici sono i protagonisti delle bancarelle che snodano tra le gallerie d’arte del quartiere regalando ai visitatori un’esperienza intima ed eccezionale.

Vienna durante il periodo natalizio offre molto più dei tradizionali mercati: propone esperienze diverse capaci di soddisfare gusti variati – dall’amante dell’arte alla famiglia in cerca di magia – rendendo ogni visita ai suoi mercatini un ricordo indimenticabile.