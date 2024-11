Un “Sì” a oltre 3 mila metri d’altezza: qui si celebrano i matrimoni più alti d’Italia

Un “Sì” a oltre 3 mila metri d’altezza: la location dove si celebrano le unioni tra le vette con un panorama mozzafiato

L’amore raggiunge nuove vette in Italia, precisamente a 3.466 metri di altezza sul Monte Bianco, dove le coppie hanno ora l’opportunità unica di celebrare il loro matrimonio. Questa esperienza straordinaria offre non solo una vista mozzafiato ma anche un simbolismo profondo, legando l’unione tra due persone all’ancestrale connessione tra uomo e montagna.

Punta Helbronner diventa così il teatro naturale per promesse d’amore eterno, dove i legami si rafforzano davanti alle imponenti rocce granitiche del Monte Bianco. Questo luogo magico è testimone silenzioso di storie d’amore che si elevano letteralmente al di sopra del quotidiano, offrendo una cornice senza pari per un “sì” che risuona tra le cime innevate.

Promesse a 360 gradi

Per raggiungere la terrazza panoramica dei ghiacciai, gli sposi e i loro invitati intraprendono un’ascesa di 2000 metri. Questo viaggio non è solo fisico ma anche emotivo, simboleggiando l’impegno e la dedizione necessari in ogni matrimonio. Una volta in cima, tutti sono accolti da uno scenario che incanta e lascia senza fiato.

La cerimonia si svolge sull’Osservatorio 360°, dove gli sposi possono scambiarsi voti d’amore ammirando i maestosi 4.000 metri della Valle d’Aosta. Celebrare il proprio amore in questo contesto significa stringere un patto non solo con il partner ma anche con la natura circostante, creando un legame indissolubile e sacro.

Dopo aver pronunciato il fatidico “sì“, gli sposi possono festeggiare con amici e familiari nel punto più alto d’Italia. Che sia con un aperitivo al tramonto o una cena sotto le stelle, ogni momento diventa indimenticabile grazie alla cura dei dettagli offerta dal team culinario locale. Il menù proposto rispetta i sapori del territorio pur essendo personalizzabile secondo gusti e preferenze degli sposi.

La cerimonia viene celebrata in rito civile dal Comune di Courmayeur, garantendo così validità legale all’unione oltre che un ricordo indelebile nel cuore degli sposi e dei loro ospiti. Ogni aspetto dell’evento è pensato per rendere omaggio alla bellezza della montagna e all’amore delle coppie coraggiose che scelgono questo scenario da favola per il giorno più importante della loro vita.