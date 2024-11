Previsioni della nuova settimana: il meteo peggiora già tra lunedì 11 e martedì 12

Le previsioni per questa nuova settimana vedono un peggioramento del quadro meteo già tra lunedì 11 e martedì 12

La nuova settimana si preannuncia come un periodo di significativo cambiamento per le condizioni meteorologiche in Italia. Dopo giorni di relativa stabilità climatica, grazie all’influenza dell’alta pressione, ci apprestiamo a vivere una fase più turbolenta caratterizzata da piogge, venti freddi e nevicate nelle zone montuose.

L’alta pressione che ha dominato la scena meteo negli ultimi giorni vedrà un notevole spostamento del suo baricentro verso il Regno Unito. Questo movimento porterà alla discesa di masse d’aria fredda lungo il suo bordo orientale. Una parte di queste masse d’aria si dirigerà verso la Svizzera e la Francia per poi proseguire verso la Spagna; un’altra invece riuscirà a penetrare nel bacino del Mediterraneo. Quest’ultima alimenta un vortice attualmente posizionato al largo delle coste occidentali della Sardegna che si muoverà verso sud, raggiungendo la Sicilia e le coste del Nord Africa.

Le previsioni tra lunedì 11 e mercoledì 13

Il Lunedì 11 novembre non dovrebbe portare grandi cambiamenti sul fronte meteo-climatico con persistenza delle piogge sulle Isole Maggiori. Tuttavia, è tra Martedì 12 e Mercoledì 13 che ci aspettiamo i maggiori stravolgimenti: l’avanzata dell’aria fredda verso la Francia causerà disturbi sulle regioni nord-occidentali italiane con precipitazioni previste tra Valle d’Aosta e Piemonte occidentale. Particolare attenzione va data alle nevicate che potrebbero interessare i rilievi alpini a quote prossime ai 900/1000 metri.

Le regioni meridionali insieme alle due Isole Maggiori rimarranno sotto l’influenza del vortice situato a ovest della Sardegna. Alimentato dalle nuove masse d’aria fredda, questo vortice si sposterà verso la Sicilia portando maltempo su Sardegna e Sicilia ma coinvolgendo anche molte aree del Sud peninsulare come il basso Tirreno e l’area ionica.

Prospettive per mercoledì 13

Nel corso della giornata di Mercoledì 13 ci aspettiamo un ritorno alla stabilità al Nord accompagnato da venti più freddi che renderanno il clima notturno e mattutino particolarmente pungente. Il vortice di maltempo continuerà ad espandere la sua influenza anche su alcune regioni centrali – in particolare sull’area meridionale delle Marche, del Lazio ma soprattutto sull’Abruzzo e il Molise – mantenendo condizioni di forte instabilità su Isole Maggiori e gran parte del Sud.

Solo nei giorni di Giovedì 14 e Venerdì 15 potremmo assistere a un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche sulle regioni centro-meridionali dell’Italia. Questa pausa dal maltempo potrebbe tuttavia essere solo temporanea: nuove minacce sembrano profilarsi all’orizzonte per il weekend successivo. Ulteriori dettagli verranno forniti nei prossimi aggiornamenti meteo.