La magia sta per iniziare con “Hogwarts sotto la neve: i set preferiti dai fans di Harry Potter si trasformano per Natale

L’atmosfera natalizia avvolge il mondo di Harry Potter, trasformando gli iconici set in un vero e proprio paesaggio incantato. Dal 16 novembre al 19 gennaio 2025, i fan della saga sono invitati a vivere un “Harry Christmas” al Warner Bros Studio Tour, dove Hogwarts si mostra in tutto il suo splendore sotto la neve.

La Sala Grande apre le danze, presentandosi agli ospiti con le sue decorazioni dorate tipiche di “Harry Potter e la pietra filosofale“. Un banchetto natalizio degno di questo nome attende i visitatori: patate arrosto, piselli, tacchini e budini compongono un menù che farebbe invidia anche ai più esigenti banchetti di Hogwarts. Gli alberi di Natale che toccano il soffitto e gli autentici caminetti addobbati con agrifoglio e vischio completano l’immagine da cartolina.

Una passeggiata tra neve e magia

La magia del Natale pervade ogni angolo dello Studio Tour. Dai dormitori dei ragazzi di Grifondoro alle sale comuni delle varie case, ogni set è stato allestito per riflettere l’atmosfera delle scene natalizie viste nei film. I visitatori potranno ammirare le decorazioni originali e i biglietti di Natale realizzati dalla troupe durante le riprese. Inoltre, sarà possibile imparare le coreografie del ballo del ceppo direttamente da Neville Paciock o scoprire come è stata creata l’illusione dell’invisibilità grazie al mantello dell’invisibilità regalato a Harry per Natale.

L’avventura continua nella Foresta Proibita dove gli alberi sono ricoperti da una spessa coltre di neve artificiale che non si scioglie mai. Diagon Alley si presenta in una veste completamente nuova con i suoi negozi e le strade acciottolate coperte da uno strato bianco candido. Non manca poi il negozio di Natale dove trovare regali esclusivi ispirati alla saga per rendere ancora più speciale questa festività.

Uno degli aspetti più affascinanti della visita è scoprire come viene creata la magica atmosfera invernale nei film della serie Harry Potter. Tre diversi materiali sono utilizzati dai decoratori del set per simulare la neve: ciascuno ha uno scopo specifico sullo schermo ed insieme contribuiscono a creare quell’effetto realistico che tanto amiamo vedere nelle scene ambientate durante l’inverno a Hogwarts.

La visita allo Studio Tour si conclude con una passeggiata intorno al modello del Castello di Hogwarts ricoperto dalla stessa neve artificiale vista nei film – un processo meticoloso che viene ripetuto ogni anno per incantare grandi e piccini. E se siete fortunati, potreste anche scovare qualche minuscolo pupazzo di neve nascosto qua e là sul modello!

Ricordiamo che il tour deve essere prenotato in anticipo, tutte le informazioni qui