The Westin Madrid Cuzco apre nella capitale spagnola: un’esperienza tra lusso, cucina e benessere

The Westin Madrid Cuzco apre nella capitale spagnola, in una posizione strategica, camere e suite di lusso, cucina e benessere

Madrid accoglie una nuova gemma nel suo panorama alberghiero con l’apertura del Westin Madrid Cuzco, situato nel cuore pulsante del quartiere finanziario della città. Questo nuovo hotel rappresenta il risultato di una completa trasformazione dell’AC Hotel Cuzco, ora rinnovato sotto l’insegna della filosofia Westin, che pone al centro il benessere degli ospiti.

Il Westin Madrid Cuzco vanta una posizione invidiabile sul Paseo de la Castellana, uno dei viali più importanti di Madrid. Di fronte al celebre stadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, l’hotel si erge come punto di riferimento per viaggiatori d’affari e turisti alla ricerca di un soggiorno all’insegna dell’eleganza e del comfort nella capitale spagnola.

Tra camere di lusso, cucina e benessere

Con le sue 287 camere, tra cui 44 suite di alto livello, il Westin Madrid Cuzco offre un rifugio urbano caratterizzato da un design sofisticato. Gli interni sono impreziositi da materiali naturali come la quercia e il noce, creando ambienti caldi ed accoglienti. Il punto forte è senza dubbio il letto Heavenly Bed®, simbolo dell’ospitalità Westin, progettato per garantire un riposo ottimale. Inoltre, i visitatori possono personalizzare la loro esperienza notturna scegliendo tra diversi oli essenziali alla lavanda grazie al programma Sleep Well.

L’esperienza culinaria presso il Westin Madrid Cuzco è un omaggio ai sapori autentici della cucina mediterranea. Dalla colazione alla cena, ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e stagionali per offrire ai commensali un viaggio gastronomico indimenticabile. La cura nella selezione delle materie prime si riflette nell’eccellenza dei menu proposti nei ristoranti dell’hotel.

Il benessere degli ospiti è al centro dell’esperienza offerta dal Westin Madrid Cuzco. Il fitness studio WestinWORKOUT® è dotato delle più moderne attrezzature per l’esercizio fisico e include uno spazioso studio di yoga dove praticare in tranquillità o partecipare a lezioni guidate. Questo spazio dedicato allo sport e alla salute rappresenta uno degli aspetti chiave attraverso cui l’hotel intende promuovere uno stile di vita equilibrato anche in viaggio.

L’apertura del Westin Madrid Cuzco segna quindi un nuovo capitolo nell’ospitalità madrilena: una fusione perfetta tra benessere avanzato e fascino metropolitano che promette ai suoi ospiti non solo un soggiorno ma una vera e propria esperienza rigenerante nel cuore della Spagna.