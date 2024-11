I migliori mercati del mondo secondo la guida Lonely Planet, un’occasione per visitare luoghi tradizionali che attirano molti turisti

Fare la spesa al mercato non è solo un’attività quotidiana, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta delle tradizioni, dei sapori e delle culture locali. La guida Lonely Planet ha selezionato alcuni dei migliori mercati del mondo, luoghi dove l’autenticità si mescola alla storia e alla gastronomia locale.

Ecco una panoramica di queste gemme nascoste nelle città di tutto il globo.

Tha Kha Floating Market, Bangkok, Thailandia

Il mercato galleggiante di Tha Kha rappresenta una tappa imperdibile per chi visita Bangkok. Meno conosciuto rispetto ad altri mercati galleggianti della città, Tha Kha mantiene un’autenticità che affascina i visitatori. Qui è possibile immergersi nella vita quotidiana dei locali che vendono prodotti freschi coltivati nei propri orti direttamente dalle loro barche a remi. Un consiglio: visitate il mercato al mattino presto o di sera per assistere allo spettacolo naturale offerto dalle lucciole che illuminano gli alberi circostanti.

Marché Atwater, Montréal, Canada

Situato vicino al Canal de Lachine in un elegante padiglione in mattoni risalente al 1933, il Marché Atwater è una destinazione prediletta sia dai residenti che dai turisti. Questo mercato offre una vasta gamma di prodotti locali: frutta e verdura fresca, vini selezionati, pane appena sfornato e molto altro ancora. È il luogo ideale per organizzare un picnic sulle rive erbose del canale dopo aver fatto incetta di leccornie.

Queens Night Market, New York, Stati Uniti

Il Queens Night Market è uno degli eventi più attesi da chi abita a New York e non solo. Questo mercato notturno stagionale si distingue per la sua atmosfera vibrante e per l’ampia offerta gastronomica internazionale a prezzi accessibili. Qui giovani cuochi emergenti hanno l’opportunità di mostrare le loro abilità culinarie proponendo piatti innovativi provenienti da ogni angolo del mondo.

Marché des Lices, Rennes, Francia

Con i suoi 400 anni di storia alle spalle e considerato il secondo più grande della Francia dopo quello di Parigi Les Halles (prima della sua demolizione), il Marché des Lices si svolge ogni sabato a Rennes. Il suo fascino deriva dalla combinazione tra banchetti all’aperto ed elementi coperti dove i visitatori possono trovare i migliori prodotti della Bretagna: dalla carne fresca ai formaggi locali passando per pesce fresco fino ad arrivare alle verdure appena raccolte.

Pike Place Market, Seattle Stati Uniti

Pike Place Market a Seattle offre ben più del celebre lancio dei pescis tra i pescivendoli; questo storico emporio alimentare aperto nel 1907 invita ad esplorare le sue numerose bancarelle dove trovare specialità alimentari provenientid da tutto il mondo come momo nepalesì o doughnut artigianali.Un luogo dinamico dove cultura culinaria locale ed internazionale si incontrano creando un’esperienza indimenticabile per ogni visitatore.

Queste destinazioni rappresentano solo alcune delle meraviglie che aspettano gli amanti dei mercatii in giro peril mondoo secondo Lonely Planet; luoghi dove la tradizione incontra l’innovazione culinaria in atmosfere ricche ddi storiaaa ee autenticità.