Weekend freddo: domenica il primo anticipo d’inverno, le previsioni meteo

Questo weekend si preannuncia freddo: domenica il primo anticipo d’inverno, le previsioni meteo per questo fine settimana

L’ultimo aggiornamento dei Centri di Calcolo è chiaro: il prossimo weekend segnerà l’arrivo del primo vero freddo stagionale, un anticipo d’inverno che si farà sentire con tutta la sua forza. Domenica 10 Novembre, in particolare, sarà una giornata da ricordare per l’improvviso calo delle temperature.

Nei giorni immediatamente precedenti al grande freddo, assisteremo a una configurazione meteo piuttosto insolita su scala continentale. L’anticiclone delle Azzorre estenderà i suoi effetti fino alla Scandinavia, determinando così un flusso d’aria gelida proveniente dalla Russia. Questa corrente fredda artico-continentale si dirigerà prima verso i Balcani e successivamente raggiungerà anche l’Italia nel corso del fine settimana.

Domenica 10 novembre: l’arrivo dell’aria fredda

Il Sabato che precede l’ondata di freddo sarà caratterizzato da una relativa stabilità atmosferica. Le due Isole Maggiori potrebbero sperimentare alcune precipitazioni ma, nel complesso, il clima rimarrà mite. Sarà quindi l’ultima occasione per godere di temperature ancora accettabili prima dell’imminente crollo termico.

Con l’arrivo della Domenica, la situazione cambierà drasticamente. L’Italia verrà investita da venti taglienti di Bora e Grecale che porteranno con sé un netto abbassamento delle temperature in tutte le regioni. Il freddo si farà sentire in modo particolarmente intenso e improvviso, segnando così il vero inizio della stagione invernale.

Le conseguenze dell’afflusso di aria fredda non si limiteranno al solo calo delle temperature. Sul versante adriatico sono previste nevicate fino a quote relativamente basse per il periodo (circa 1000 metri), soprattutto nelle regioni di Abruzzo, Molise e Puglia. Queste precipitazioni saranno accompagnate da venti molto intensi provenienti dai quadranti settentrionali.

Sui litorali potrebbe verificarsi la formazione di temporali marini capaci persino di generare localizzate grandinate, fenomeno questo dovuto ai forti contrasti termici tra le diverse masse d’aria coinvolte.

Questo primo serio assaggio dell’inverno non sarà un evento isolato; anzi spianerà la strada a un secondo impulso gelido atteso già nella prossima settimana. Gli esperti consigliano quindi alla popolazione di prepararsi adeguatamente a questa brusca virata climatica che sembra preludere a un inverno particolarmente rigido.