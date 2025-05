Ricevi continue chiamate mute al cellulare? Ecco perché accade e come difendersi – Viagginews.com

Ricevere chiamate mute al cellulare può essere davvero fastidioso, specie se avvengono spesso. Questo si verifica per un motivo ben preciso, ma ecco come poter risolvere.

Il cellulare è uno strumento da cui è ormai impossibile separarsi un po’ per tutti, non solo per chi ha la necessità di essere reperibile per motivi di lavoro. Del resto, i moderni smartphone consentono di fare diverse azioni, non solo chiamare e ricevere telefonate e messaggi, per questo possono rivelarsi utilissimi. Nonostante questo, si può andare incontro a situazioni davvero poco piacevoli, come le chiamate mute che spesso arrivano in serie, pur avendo fatto il possibile per dare il proprio numero a pochissime persone.

Questo può rivelarsi davvero fastidioso, non solo se avviene in momenti in cui si ha poco tempo, ma soprattutto perché non si riesce a comprendere chi sia la persona ad agire in questo modo, né come sia riuscita a ottenere il nostro recapito. Il fenomeno è però davvero diffusissimo, per questo può essere importante sapere perché stia accadendo e se sia possibile fare qualcosa per risolvere.

Troppe chiamate mute al cellulare: come fare

Ricevere continuamente, quasi con cadenza giornaliera, una serie di chiamate mute al cellulare può essere davvero fastidioso, specie se queste arrivano nei momenti meno opportuni. In molti casi è inoltre impossibile capire chi ci sia dall’altro capo del telefono se arrivano a nascondere il reale numero, per questo non si possono avere certezze su come siano riusciti ad avere il nostro numero.

Nella maggior parte dei casi ad agire in questo modo sono alcuni call center, che provano a contattare gli utenti per scopi commerciali, grazie a un software specifico. Questo strumento è in grado di elaborare in automatico le telefonate, con un ritmo decisamente maggiore rispetto a quello che normalmente sono in grado di fare gli operatori, per questo i centri approfittano di questo sistema per aumentare il proprio fatturato. Se si resta infatti in attesa di qualcuno che possa rispondere, questo poi avviene, fino a che un addetto è disponibile e in grado di gestire la telefonata. A quel punto diventa inevitabile rispondere e ascoltare la proposta che può essere fatta.

Situazioni come queste stato purtroppo diventando numerose e hanno portato a opportune segnalazioni al Garante della Privacy. Chi è oggetto di questo inconveniente si dimostra preoccupato, nel timore che la risposta possa servire a carpire dati personali e, magari, a detrarre soldi dal telefono in maniera inconsapevole.

Un fenomeno come questo non è comunque nuovo, per questo già nel 2014 era stata approvata un’apposita norma che cercava di limitare i disagi. Il silenzio, infatti, non potrebbe durare più di tre secondi, oltre all’impossibilità da parte del software di generare più di tre telefonate mute ogni cento andate a buon fine. Non solo, chi è oggetto di queste telefonate ha la “garanzia” di non riceverne altre per almeno cinque giorni. Se dovesse accadere, chi effettuerà la chiamata sarà chiamato ad assicurare un “comfort noise”, ovvero un rumore di sottofondo che fa pensare che il contatto arrivi da un ufficio.

Le chiamate mute sono state però oggetto di una recente sentenza da parte della Cassazione, a conferma di come sia qualcosa da non sottovalutare. I giudici le hanno ritenute una molestia e disturbo alla persona, disciplinati dall’art. 660 del Codice Penale. Chi lo desidera può segnalare il disagio attraverso un modulo disponibile sul sito del Garante della Privacy.