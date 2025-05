Prima di partire non dimenticare la crema solare: se la usi così ti abbronzi senza bruciarti – viagginews.com

Non bisognerebbe mai fare a meno della crema solare. Anche le persone ossessionate dalla tintarella dovrebbero utilizzarla durante ogni esposizione.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate. Alcune persone hanno già iniziato ad andare al mare, altre invece stanno aspettando le ferie per trascorrere qualche giornata di relax sulla spiaggia. C’è chi non può fare a meno di sdraiarsi sul proprio lettino per prendere un po’ di sole.

Dietro a questo semplice gesto, tuttavia, possono nascondersi delle insidie. Basta poco, infatti, per andare incontro a pericolose scottature. La crema solare dovrebbe essere sempre applicata. Non farlo significa esporre la propria pelle a un rischio inutile ed eccessivo. Ecco come usare questi prodotti al meglio.

Crema solare, ecco come usarla per abbronzarsi senza bruciarsi: la pelle sarà sempre protetta

Molte persone, quando vanno al mare, evitano di usare la crema solare perché temono di non abbronzarsi. Si tratta di un’abitudine pericolosissima, che può causare gravi danni alla pelle. Le scottature, infatti, oltre a essere responsabili di forti disturbi, lasciano segni profondi, che non spariscono neanche dopo la guarigione della cute. Questi individui hanno più possibilità di sviluppare tumori della pelle, come il melanoma.

Inoltre, con il tempo, possono assistere all’insorgenza di macchie scure e di un invecchiamento precoce. Per tali motivi, gli esperti consigliano sempre di ricorrere alla protezione. A dispetto di quanto si possa pensare, non blocca l’abbronzatura, ma evita i danni.

Inoltre, non basta spalmarla sul corpo per stare tranquilli. Ci sono delle regole da rispettare, valide sia per gli adulti che per i bambini. Ecco di quali si sta parlando: