Previsioni Meteo: altro che caldo africano, tornano temporali e grandine – viagginews.com

Il bel tempo di questi ultimi giorni sarà solo un ricordo già a partire da lunedì quando le perturbazioni atlantiche arriveranno sino in Italia portando piogge e possibili grandinate.

Per quanto più volte preventivata dai modelli meteorologici in queste settimane, la realtà dei fatti ci dice che manca una figura di alta pressione stabile in grado di garantire il bel tempo sul nostro Paese per un periodo medio-lungo. Sabato e domenica l’alta pressione si è riaffacciata sull’Italia ma senza riuscire a spazzare del tutto via le perturbazioni (le piogge si sono verificate sui rilievi appenninici, alpini e sulla Calabria) e senza creare uno scudo dalle correnti esterne.

In questo momento il clima sull’Europa occidentale e centrale è condizionato dalla presenza di correnti perturbate atlantiche che in assenza di un vortice di alta pressione consistente fanno il bello e soprattutto il cattivo tempo. Già da lunedì mattina si assisterà dunque all’arrivo di un peggioramento complessivo del meteo sull’Italia con possibilità di temporali nelle ore pomeridiane sulle pianure del Triveneto e sul Centro-Sud Italia.

Proprio in questa zona d’Italia c’è il rischio dei fenomeni avversi più intensi. La forte energia in gioco, generata da un violento scontro tra correnti calde e fredde porterà a temporali e alla possibilità di grandinate, anche di medie dimensioni. I quadri meteorologici suggeriscono che l’instabilità dovrebbe continuare anche nella giornata di martedì senza modifiche sostanziali.

L’arrivo del ciclone tropicale: vento forte e violenti temporali

Se l’inizio di settimana non sarà dei migliori, il prosieguo potrebbe essere anche peggiore. Stando a quanto rivelato dalle ultime rivelazioni tra mercoledì e venerdì si dovrebbe avvicinare all’Italia un ciclone di tipo tropicale che porterà con sé violente raffiche di vento e scariche di pioggia molto consistenti.

Il potentissimo ciclone si abbatterà con maggiore forza sulle Isole Maggiori e sul Sud Italia. In questa zona c’è la probabilità di scariche di pioggia pari anche a 150mm in un solo giorno, devi veri e propri nubifragi che potrebbero causare problematiche come allagamenti e smottamenti.

La situazione dunque andrà monitorata con molta attenzione, qualora le previsioni si dovessero rivelare precise e ci dovessero essere fenomeni di maltempo di tale entità è probabile che la Protezione Civile lavorerà di concerto con i Comuni per allertare la popolazione e prendere le giuste precauzioni.

Chiaramente c’è ancora la possibilità che il ciclone non si formi o che non arrivi così vicino alle nostre regioni meridionali come si pensa, il che sarebbe un sollievo e scongiurerebbe pericoli per la popolazione.